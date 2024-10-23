ÀéÍÕ½Ð¿È¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ö¸©Ì±±ÉÍÀ¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥ÈÅº¤¨´¶¼Õ¤Ä¤Å¤ë¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¤Ç¶â
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê32¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀèÆü¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ç¸©Ì±±ÉÍÀ¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢É½¾´¼°¤Ç¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¡ªÉ½¾´¼°¤Ç¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ë³ÑÅÄ²Æ¼Â
¡¡¹ñ´ú¤ÈÀéÍÕ¸©´ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£È¬ÀéÂå»Ô½Ð¿È¤Î³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿ÀéÍÕ¸©¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ï²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡Ä¤È¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¾¯¤·¤Ç¤âÀéÍÕ¸©¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¸©Ì±±ÉÍÀ¾Þ¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆ±¤¸ÀéÍÕ¸©Ì±¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¡ªÉ½¾´¼°¤Ç¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ë³ÑÅÄ²Æ¼Â
¡¡¹ñ´ú¤ÈÀéÍÕ¸©´ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£È¬ÀéÂå»Ô½Ð¿È¤Î³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿ÀéÍÕ¸©¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ï²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡Ä¤È¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¾¯¤·¤Ç¤âÀéÍÕ¸©¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¸©Ì±±ÉÍÀ¾Þ¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆ±¤¸ÀéÍÕ¸©Ì±¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£