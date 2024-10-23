¡Ú¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ÛÌ¾Á°¤äÌ¥ÎÏ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤òÅ°Äì²òÀâ
¥Ð¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î·ã¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î°ÛÃ¼»ù¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö7 MEN »ø¡Ê¤»¤Ö¤ó ¤á¤ó ¤µ¤à¤é¤¤¡Ë¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤âÊÊ¤Î¶¯¤¤¶¯¼ÔÂ·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÌö¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Þ¤ÇÅ°Äì²òÀâ¡£ºÇ¸å¤Ë¤ÏºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
7 MEN »ø¡Ê¤»¤Ö¤ó ¤á¤ó ¤µ¤à¤é¤¤¡Ë¤È¤Ï¡©¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
7 MEN »ø¤È¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢6¿Í¤«¤éÀ®¤ëÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£7 MEN »ø¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¡Ø¼·¿Í¤Î»ø¡Ù¤«¤é¡¢Åö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤¬Ì¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î·ã¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î°ÛÃ¼»ù¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¤Ï¡Öáã°¦¡Ê¤Ò¤á¡Ë¡×¤Ç¡¢¡Ö7 MEN »ø¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢7 MEN »ø¤Î¤³¤È¤òáã¤ì¤ë¤¯¤é¤¤°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤ó¤À¤½¤¦¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ý¤Ä¥í¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯7·î¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡Ø 7 MEN »ø LIVE 2024 and JOY¡ª¡Ù¤ò³«ºÅ¡£Á´¹ñ7²ñ¾ì¤ò¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Îò¤¬Ä¹¤¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¿´ÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤ëÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Youtube¤Ç¤Ï¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤¬ÇúÈ¯¡£ÁÛÁü¤Î¼Ð¤á¾å¤ò¹Ô¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¤Ë³Ú¤·¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¢§¿Íµ¤Youtube´ë²è¡ÖµðÂçÎÁÍý¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ã¤Æ¡©
¢§·ã¤·¤¤¥Ð¥ó¥É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÉ¬¸«¡ª
¢§Youtube¹±Îã¤Î°§»¢¤¬³Ú¶Ê¤Ë¡£ºÇ¹â¤Î¥È¥ó¥Á¥¶Ê¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡ª
¡Ú7 MEN »ø¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ÊÇ¯Îð½ç¡Ë¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤äÆþ½êÆü¡¦MBTI¤Ï¡©
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢7 MEN »ø¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤äÆþ½êÆü¡¦MBTI¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹♡
ÃæÂ¼ Îæ°¡¡Ê¤Ê¤«¤à¤é ¤ì¤¤¤¢¡Ë
Check! ÃæÂ¼Îæ°¡¤¯¤ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¾®°Ëâ¥¥ã¥é¤ÎÃæÂ¼¤¯¤ó¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤è¤¯¼ê²Ã¸º¤Î¤Ê¤¤ÆÇÀåÈ¯¸À¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç»öÌ³½êÎò¤¬ºÇ¤âÄ¹¤¯¡¢ÅÜ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É²Ä°¦¤é¤·¤¤´éÎ©¤Á¤òÃæÂ¼¤¯¤ó¼«¿È¤¬¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤â¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥Ù¡¼¥¹¡¢¥®¥¿¡¼¤È¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£¹â¤¤À¼¤òÀ¸¤«¤·¤¿´Å¤¤²ÎÀ¼¤Ç¡¢6¿Í¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤¬¤è¤¯»÷¤¢¤¤¤Þ¤¹¡£
»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼¤¯¤ó¡£¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ÎÂç²ñ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ1ÅÙ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡£2ÅÙÌÜ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢¡Ö¼õ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥±¥Ü¡¼¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤è¤ê¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤è¡£¡×¤È¿Æ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¿ûÅÄ ÎÖÇ«¡Ê¤¹¤²¤¿ ¤ê¤ó¤Í¡Ë
Check! ¿ûÅÄÎÖÇ«¤¯¤ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡Ö±ê¤ÎÂÎ°é²ñTV¡×¤Ç¾åÅÄ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÎ¦¾åÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ê¡¢¡ÖSASUKE¡×¤Ç½é½Ð¾ì¤«¤é2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ê¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¿ï°ì¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¿ûÅÄ¤¯¤ó¡£¡Ö¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤ÎÅ·ºÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÅÄ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÎ¦¾åÉô¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëKAT-TUN¤Î¾åÅÄÎµÌé¤µ¤ó¤È¤Ï¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¯¡¢2¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤½¤¦¡£
ÂÎ°é²ñ·Ï¤Ç°ì¸«ÃË¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢1¿Í¾Î¤Ï¡Ö¤ê¤ó¤Í¡×¤È¤¤¤¦²Ä°¦¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤â¡£
ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ê¥ì¥Ã¥¹¥óÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½STARTO ENTERTAINMENT¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÜ郄 ¹î¼ù¡Ê¤â¤È¤À¤« ¤«¤Ä¤¡Ë
Check! ËÜ郄¹î¼ù¤¯¤ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ËÜ郄¤¯¤ó¤Ï¡¢Snow Man¤Î°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¯¤óÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¯¥¤¥ºÉô¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ÎÍý¹©³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¤Þ¤Ç¿Ê³Ø¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
½¤»Î2Ç¯¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÀµÅ¾ÇäËÉ»ß¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÊýË¡¤ÎÄó°Æ¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆüËÜ·Ð±Ä¹©³Ø²ñ¼çºË¤Î¡ÖBest Presentation Award¡×½©µ¨Âç²ñ¤ÇÉ½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¿©¤¤¤·¤óË·¤ÎËÜ郄¤¯¤ó¤Ë¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð......¡£ÆÃ¤Ëµû¤¬¹¥¤¤Ç¡¢µû¤ò»«¤¯Æ°²è¤¬Youtube¤Ë¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥×¥í¤â¶Ã¤¯µû°¦¡ª
º£Ìî Âçµ±¡Ê¤³¤ó¤Î ¤¿¤¤¤¡Ë
Check! º£Ìî Âçµ±¤¯¤ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëº£Ìî¤¯¤ó¡£3ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤éÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤Â³¤±¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÇ°´ê³ð¤Ã¤ÆÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ï¶ßÂ¤ÎÄ¹¤¤¶âÈ±¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¡ÊÌ¡²è¡ØÅìµþÒÄ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¥Þ¥¤¥¡¼¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Youtube¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¡Ê¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ËÍß¤·¤¤Êª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¿È¯¸À¤òÏ¢È¯¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦±½¤Ç¤¹¡£
¼«Í³¤ÊÈ¯¸À¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÏÇ¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£ÃæÂ¼¤¯¤ó¤ÈÊÂ¤Ö7 MEN »ø¤Î¡ÖÉ±¥Ý¥¸¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
Ìð²Ö óÕ¡Ê¤ä¤Ð¤Ê ¤ì¤¤¡Ë
Check! Ìð²Ö óÕ¤¯¤ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Ð¥ó¥É¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë7 MEN »ø¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÈ´·²¤Î²»³Ú¥»¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬Ìð²Ö¤¯¤ó¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤âÆÃµ»¤Ï¡Ö¥Ù¡¼¥¹¡¦¥É¥é¥à¡¦¥®¥¿¡¼¡¦¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Ï¡¼¥×¡¦DTM¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»³ÚÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¡¦¥Ù¡¼¥¹Àì¹¶¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£#woofer887¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¼«¿È¤Î²»³Ú³èÆ°¤òÈ¯¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥×´Ø·¸¤Ê¤¯¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤¤¤¸¤é¤ì¤ë°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡£¡ÖÉÔØâ¥¥ã¥é¡×¤Ï»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¤¿Åö»þ¤«¤é·òºß¤Ç¡¢2011Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤â3²ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ó¤À¤½¤¦¡£
¥í¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ÎÉ¿ÊÑ¤Ã¤×¤ê¤ÈYoutube¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤ë¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
º´¡¹ÌÚ Âç¸÷¡Ê¤µ¤µ¤ ¤¿¤¤¤³¤¦¡Ë
Check! º´¡¹ÌÚ Âç¸÷¤¯¤ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤Îº´¡¹ÌÚ¤¯¤ó¡£ÅÙ¡¹´ñ¹Ô¤ËÁö¤Ã¤Æ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇËÅ·¹Ó¤µ¤«¤é¡Ö¶¸¸¤¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É¡£¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¤ªÂê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡ÖÂç¸÷¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¡ÖÂç¸÷¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡ª¡©
ÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿´éÎ©¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¡Ê¥¤¥¯¥Ð¡¼¥ë¡¦¥é¥Þ¥À¥ó¤µ¤ó¡Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¿Íµ¤¥Ý¥Æ¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡ØTRICKS¡Ù¤ÎCM¤Ë7 MEN »ø¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ½êÁ°¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤¯¤ó¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤À¤Ã¤¿King & Prince¤Î郄¶¶³¤¿Í¤¯¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤ß¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤Ø¤ÎÆþ½ê¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Å¤¯¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê²ÎÀ¼¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Àº£¡¢ÏÃÂê¤ÎMBTI¤â¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ³Ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿
2024/10/05
¡ÚMBTI¿ÇÃÇ¡Û7 MEN »ø¡Ê¥»¥Ö¥ó ¥á¥ó ¥µ¥à¥é¥¤¡ËÊÔ¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ³Ê¤äÆÃÄ§¤ò²òÀâ
¡Ú2024Ç¯10·î¹¹¿·¡Û7 MEN »ø¤ÎºÇ¿·¾ðÊó
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢7 MEN »ø¤ÎºÇ¿·½Ð±é¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú10/31¡Û¡ÒÃæÂ¼¡¦¿ûÅÄ¡¦Ìð²Ö¡ÓMOUSE PEACE FES. 2024 1st Bite
KAT-TUN¤Î¾åÅÄÎµÌé¤µ¤óÎ¨¤¤¤ëÄ¶¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Õ¥§¥¹¤¬¼Â¸½¡ª
»öÌ³½ê¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥²¥¹¥È¡ÊBALLISTIKBOYZ¤µ¤ó¡¢µ´Î¶±¡æÆ¤µ¤ó¡Ë¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï7 MEN »ø¤Î3¿Í¤âÅÐ¾ì¡£¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥óÅöÆü¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡ª
¸ø±é³µÍ×
¡Ò¸ø±éÆü¡Ó2024Ç¯10·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ò²ñ¾ì¡Ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë³«¾ì»þ´Ö³«±é»þ´ÖÃë¸ø±é12:0013:00Ìë¸ø±é17:0018:00
¡Ú11/24¡Á¡Û¡Òº£Ìî¡Ó¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØOZ¡Ù
◤¡±¡±¡±¡±¡±¡±— ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØOZ¡Ù (@MusicalOZ_JP) September 6, 2024
🤖¾ðÊó²ò¶Ø
¡²¡²¡²¡²¡²¡²◢
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØOZ¡Ù
ÆüËÜ½é¾å±é·èÄê¡ª
25/11/14(ÌÚ)¡Á11/20(¿å)
@ I’M A SHOW
½Ð±é¢¨·É¾ÎÎ¬#º£ÌîÂçµ± #¥½¥ó¥æ¥Æ¥¯ #Æ£²¬¿¿°Ò¿Í#ÃæÂ¼¹ÀÂç
µÓËÜŽ¥ºî»ì¡§#¥¥à¥½¥ë¥¸
ºî¶Ê¡§#¥à¥ó¥½¥Ò¥ç¥ó
±é½Ð¡§#¥Ñ¥¯¥¸¥Ø
µÓËÜ¡§#À¾³À¶©´ð
Ìõ»ì¡§#¿¹ÀãÇ·¾ç pic.twitter.com/SptWNPVPpt
´Ú¹ñ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¾®Àâ¡Ö¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£VR¥²¡¼¥à¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î1¤Ä¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡Ä¡Ä¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëº£Ìî¤¯¤ó¤Î±éµ»¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡ª
¸ø±é³µÍ×
¡Ò²ñ¾ì¡ÓI¡ÇM A SHOW¡Ê¥¢¥¤¥Þ¥·¥ç¥¦¡Ë¸ø±éÆü³«±é»þ´Ö11/14¡ÊÌÚ¡Ë19:0011/15¡Ê¶â¡Ë14:00¡¿19:0011/16¡ÊÅÚ¡Ë12:00¡¿17:0011/17¡ÊÆü¡Ë12:00¡¿17:0011/18¡Ê·î¡Ë 19:0011/19¡Ê²Ð¡Ë 14:00¡¿19:0011/20¡Ê¿å¡Ë 14:00
¢§¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¸ø¼°SNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
Ê¸¡¿Ray WEBÊÔ½¸Éô