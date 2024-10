【「ハリー・ポッター」×「タリーズコーヒー」コラボメニュー】10月30日 発売予定

タリーズコーヒーは、「ハリー・ポッター」とのコラボメニューを10月30日より発売する。

本コラボでは「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」にフィーチャーしたコラボメニューやグッズが展開される。

グッズやビーンズには「炎のゴブレット」をイメージしブルーを基調としたカフェアイテム「ホグワーツ特急パンプキンパスティラテ」、「炎のゴブレットロイヤルミルクティー」などが発売。

また、コラボドリンクに+700円で「トライウィザード・トーナメントアクリルスタンド」が1つついてくる。10月30日からはセドリック・ディゴリー、ビクトール・グラムのアクリルスタンド、11月6日からはハリー・ポッター、フラー・デラクールのアクリルスタンドが展開。

