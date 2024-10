【「ゴジラ ボクセルウォーズ」Nintendo Switch版】2025年2月20日 発売予定価格: 通常版 2,200円ムビモンセット 6,490円(ゴジラ・ストア限定)

東宝が展開するゲーム事業レーベル・TOHO Gamesは、Nintendo Switch用ストラテジーパズル「ゴジラ ボクセルウォーズ」を2025年2月20日に発売する。価格は通常版が2,200円、ムビモンセットが6,490円。

本作は、映画「ゴジラ」シリーズを製作している映画会社・東宝のゲームレーベル「TOHO Games」と新進気鋭のゲームクリエイター・Nukeninによるストラテジー×パズルゲーム。Steam、Epic Games Storeにて発売中のPC版に続き、Nintendo Switch版の発売が決定した。予約受付は10月31日0時より開始される。

また、通常版に加え、ゴジラ・ストアでは数量限定商品としてフィギュア「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ (2023)ゴジラ ボクセルウォーズレッドver」を同梱した「ゴジラ ボクセルウォーズ ムビモンセット」も登場。こちらはダウンロード版のみの販売で、10月31日0時から予約がスタート。受付期間は12月1日23時までとなる。

