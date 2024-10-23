「ゴジラ ボクセルウォーズ」Switch版が2025年2月20日発売決定！数量限定フィギュア付き「ムビモンセット」も登場
【「ゴジラ ボクセルウォーズ」Nintendo Switch版】
2025年2月20日 発売予定
価格： 通常版 2,200円
ムビモンセット 6,490円（ゴジラ・ストア限定）
□My Nintendo Store「ゴジラ ボクセルウォーズ」のページ
2025年2月20日 発売予定
価格： 通常版 2,200円
ムビモンセット 6,490円（ゴジラ・ストア限定）
東宝が展開するゲーム事業レーベル・TOHO Gamesは、Nintendo Switch用ストラテジーパズル「ゴジラ ボクセルウォーズ」を2025年2月20日に発売する。価格は通常版が2,200円、ムビモンセットが6,490円。
本作は、映画「ゴジラ」シリーズを製作している映画会社・東宝のゲームレーベル「TOHO Games」と新進気鋭のゲームクリエイター・Nukeninによるストラテジー×パズルゲーム。Steam、Epic Games Storeにて発売中のPC版に続き、Nintendo Switch版の発売が決定した。予約受付は10月31日0時より開始される。
また、通常版に加え、ゴジラ・ストアでは数量限定商品としてフィギュア「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ （2023）ゴジラ ボクセルウォーズレッドver」を同梱した「ゴジラ ボクセルウォーズ ムビモンセット」も登場。こちらはダウンロード版のみの販売で、10月31日0時から予約がスタート。受付期間は12月1日23時までとなる。
□My Nintendo Store「ゴジラ ボクセルウォーズ」のページ
□ゴジラ・ストア「ゴジラ ボクセルウォーズ ムビモンセット」のページ
ゴジラ ボクセルウォーズ ムビモンセット 6,490円
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