【楽天ブックス 10月23日の再販】

HG ガンレオン

楽天ブックスにて、BANDAI SPIRITSのプラモデル5種が10月23日に再版された。

今回再版対象となったのは30MM「1/144 EXM-H15D アチェルビー(TYPE-D)」の他、30MS「月岡恋鐘」、「オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス1[カラーA]」、「HG ガンレオン」、「Figure-rise Standard ニカ・ナナウラ」、「Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- ラーの翼神竜」の5種。購入の際は適正な価格か、実際にカートへ追加できる状態かを確認したのち購入してほしい。

オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス1[カラーA]

月岡恋鐘

1/144 EXM-H15D アチェルビー(TYPE-D)

ニカ・ナナウラ

-三幻神降臨- ラーの翼神竜

(C)創通・サンライズ

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C) スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

(C)SRWOG PROJECT