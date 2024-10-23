µð¿Í¡¦³áÃ«¡Ö¹âÂ´¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¥¬¥ê¥¬¥ê¤Î¾õÂÖ¤ÎËÍ¤À¤Ã¤¿¡×14Ç¯²á¤´¤·¤¿¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ë´¶¼Õ¡¡Åû¹á¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡µð¿Í¡¦³áÃ«Î´¹¬³°Ìî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡ÖºòÆü¡¢µåÃÄ¤ÎÊý¤Ë¡¢º£Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ëÊó¹ð¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¸Â¤ê¤Ç¡¢Ê¢¤ò·è¤á¤Æ·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í·³¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¡¢ÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ÞËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¸ü¤¤¤´À¼±ç¤ÇÇØÃæ¤ò¤ª¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç14Ç¯¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç4Ç¯¡£·×18Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯É¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿»×¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¸å²ù¤Ï¡Ë¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ª»Ï¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿36ºÐ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢14Ç¯´Ö²á¤´¤·¤¿¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ®¤¤»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¡Ö¹âÂ´¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¥¬¥ê¥¬¥ê¤Î¾õÂÖ¤ÎËÍ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢18Ç¯¤ä¤Ã¤Æ½ª¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤ê´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤ê¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æº£Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÊý¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë²óÁÛ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Åû¹á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÈà¤È°ì½ï¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é´Ö¶á¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±¡¢Â¿Ê¬ÁêÅö¤ÊÅØÎÏ¤·¤Æ¡¢ÁêÅö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¶Ê¤²¤º¤Ë´Ó¤¤¤Æ¡¢¤ä¤êÀÚ¤ë¤Þ¤Çµ¢¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤¬ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ°ì½ï¤Ë¤â¤¦°ì²óÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È4¤Ä¾¡¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢26Æü¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÄ©¤àÂçË¤¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£