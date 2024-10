「筑紫樓」出身店主による「フカヒレでおなかいっぱい」が叶うフカヒレ専門店が誕生（東京・等々力）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、2024年10月23日オープンの「ふかひれ専門店 鰭華」が登場。

「ふかひれ専門店 鰭華」(東京・等々力)

2024年10月23日、東京・深沢の住宅街に“フカヒレでおなかいっぱいになってほしい”という思いが込められた注目のフカヒレ専門店がオープンしました。

ふかひれ焼きそば

店主は、フカヒレ料理の名店「筑紫樓」で経験を積んだ後、都内のシンガポール料理店で店長を務め、2015年に「東京夜市」をオープンした平野鉄夫さん。

店主の平野鉄夫さん

ブルーを基調とした全6席の店内は、完全予約制・1日1組限定のエクスクルーシブな空間。全8品で構成されるおまかせ一本勝負のコース(29,700円)では、さまざまな調理方法によって生み出される、フカヒレの多面的な味わいを堪能することができます。

シックな雰囲気の店内は1日1組限定

コースの中でも出色なのが「ふかひれ鍋」です。気仙沼産のフカヒレの真ん中部分にあたる肉厚な部分のみを使用した贅沢な一皿には、大ぶりの蝦夷アワビも! 鍋を楽しんだ後には、〆の「ふかひれご飯」としても楽しめるうれしい演出も待っています。

ふかひれ鍋

また、自家製パンで青鮫の肉のフリットをサンドした新感覚の「ひれオフィッシュ」は、他ではなかなか味わえない一品です。タルタルソースには、隠し味としてスイートチリソースを加えており、中華・アジア料理に精通した平野シェフのセンスが光る一皿に仕上がっています。

ひれオフィッシュ

※価格は税・サービス料込

<店舗情報>◆ふかひれ専門店 鰭華住所 : 東京都世田谷区深沢5-6-16 グリーンハイツ深沢 1FTEL : 03-6411-6873

写真:お店から

文:食べログマガジン編集部

