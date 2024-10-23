BE:FIRSTデビュー3周年記念日に『BE:FIRST 3rd Anniversary Party』開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■BE:FIRSTメンバーが生出演する生配信や、最新ライブ映像作品の同時視聴会を実施！

BE:FIRSTが、デビュー3周年記念日の11月3日に『BE:FIRST 3rd Anniversary Party』を開催することが決定した。

＜Part 1＞ではBE:FIRSTの公式YouTubeチャンネルよりBE:FIRSTメンバーが生出演する3周年記念生配信が開催され、続く＜Part 2＞では“Viewing Party”と題し、10月30日にリリースするBlu-ray＆DVD『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”』の同時視聴会が開催される。

＜Part 1＞のYouTube生配信終了後、同時視聴会のタイムテーブルが掲載された一度限りのプレミア公開が行われるので、全国のBESTY（=BE:FIRSTのファンの呼称）は一斉に「PLAY ALL」を押してライブ本編を再生し、感想をYouTubeプレミア公開のチャット欄に投稿しよう。

なお、＜Part 2＞のViewing Partyの映像にはBE:FIRSTの生出演の予定はないが、メンバーそれぞれの裏話やコメントがチャット欄に投稿される。

詳しい開催時間は、BE:FIRSTの公式SNSにて追って発表される。

『3rd Anniversary Party』開催決定にあわせて、Blu-ray＆DVD『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”』のダイジェスト映像も公開された。

BE:FIRSTはデビュー記念日の翌日11月4日に、TVアニメSPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編 エンディング主題歌「Sailing」を配信リリース。12月からは4都市9公演を回る自身初のドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』を開催する。

リリース情報

2024.10.30 ON SALE

Blu-ray＆DVD『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream-Masterplan”』

2024.11.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Sailing」

BE:FIRST OFFICIAL YouTube

https://www.youtube.com/c/BEFIRSTOfficial/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/