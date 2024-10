AppleCarPlayのワイヤレス接続がスムーズに！MAXWIN「DA-HD01」

MAXWINは、メディアアダプター「DA-HD01」をAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングにて販売中です。

MAXWIN「DA-HD01」

製品型式 :DA-HD01

対応車種 :有線Apple CarPlay対応のディスプレイオーディオ搭載車

対応入力解像度 :StandardHDMI1.4、720P/1080P(60/50Hz)

電源 :5V 1.5A以上(USB)

無線LAN(周波数):有り(5.2GHz)

Bluetooth :Bluetooth 5.0

動作環境温度 :0〜40℃

製品サイズ :約58(W)×14(H)×58(D)mm

本体質量 :約45g(ケーブル含む)

お車のディスプレイオーディオのUSBにつなぐだけで、HDMI機器を接続可能に。

地デジチューナーやAmazon Fire TV Stick、ゲーム機などをHDMI接続。

Carplayをワイヤレス化にも対応。

【販売ショップ】

Amazon

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/da-hd01/

Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/da-hd01.html

【商品紹介】

◆HDMI入力端子搭載

HDMI入力対応

HDMI入力の無い車両でも、データ通信用USBポートに本製品を繋げるだけでHDMI入力可能に!

様々な外部プレーヤー&ゲーム機の映像を純正ディスプレイオーディオのモニターに映し出せて車内エンタメが充実。

◆有線Apple CarPlayをワイヤレス化

Carplayをワイヤレス化

Apple CarPlay対応車載ディスプレイオーディオとスマートフォンとの有線接続を無線接続で使用可能に。

乗車の度に行う面倒な有線接続を解消。

お手軽にCarPlay&HDMI機能を使用できます。

◆5.2GHz Wi-Fiモジュール・Bluetooth5.0搭載

5.2GHz Wi-Fiモジュール、Bluetooth5.0搭載

接続安定性が高く、遅延が少ない5.2GHz Wi-Fiモジュール・Bluetooth5.0を搭載。

AppleCarPlayのワイヤレス接続がスムーズに!

◆バッテリーレス設計で、コンパクトサイズ&薄型ボディ

バッテリーレス&コンパクトボディ

バッテリーを内蔵しておりませんので、車に載せたままでも安心して利用できます!

置き場所に困らないコンパクトサイズで車内の雰囲気を損ないません。

