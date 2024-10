ドトール×クロミの「福袋2025」が、オリジナルグッズ付きで2024年12月26日(木)より数量限定登場!

バッグやぬいぐるみなどの「クロミ」グッズ付きの「オリジナルバッグセット」などがラインアップ。

2024年10月25日(金)より店頭での予約スタートです☆

ドトール×クロミ「福袋2025」

価格:2,000円(税込)〜10,000円(税込)の全9種

予約期間:2024年10月25日(金)〜12月25日(水)

※予約時に商品代金支払い

店頭販売/商品お渡し期間:2024年12月26日(木)〜2025年1月13日(月・祝)

取扱店舗:ドトールコーヒーショップ

※割引率、割引額は、各商品1袋販売時の合計価格との比較です

※店舗により予約可能な商品が異なります

※数量限定のため在庫が無くなり次第販売を終了します

ドトールコーヒーから、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボした「福袋2025」が登場!

2025年の福袋は、「ドトール×クロミ オリジナルキルティングバッグ」に、限定グッズやコーヒー、店舗で使えるコーヒーチケット等を詰め込んだ数量限定「オリジナルバッグセット」2種類と、ドトールこだわりのコーヒーを最大32%OFFで楽しめる“ドリップカフェセット”4種類と“コーヒー豆セット”3種類がラインナップ。

さらに、全てのセットにドトール×クロミのオリジナルグッズ3種類のうち、いずれか1つが付いてきます(数量限定)。

何が入っているかはお楽しみです☆

ドトールコーヒーショップの新しいユニフォームを着た「クロミ」は、チャームポイントである黒いずきんのピンクのどくろの色もドトールイエローに大変身!

ドトールコーヒーショップの「福袋2025」でしか手に入らない限定デザインです。

数量限定「DOUTOR×Kuromi」 クロミ オリジナルバッグセット

価格:10,000円(税込)/5,500円(税込)

「ドトール×クロミ オリジナルキルティングバッグ」に、限定グッズやコーヒー、店舗で使えるコーヒーチケット等が入った福袋。

10,000円のセットにはバッグのほか、「クロミ」のぬいぐるみとオリジナルキルティングポーチ、ドミニカンブレンド ドリップカフェ×30、コーヒーチケット×8枚入り。

5,500円の福袋にはバッグのほか、「クロミ」のオリジナルマスコットチャームとドミニカンブレンド ドリップカフェ×15、コーヒーチケット×4枚が入っています。

クロミ オリジナルぬいぐるみ

サイズ:約W250×H300×D150mm

約25cmのオリジナルぬいぐるみ。

ドトールコーヒーショップのユニフォームを着た「クロミ」はここでしか手に入らない限定品です。

クロミ オリジナルマスコットチャーム

サイズ:約W100×H130×D65mm

手のひらサイズになった「クロミ」のマスコットチャーム。

お気に入りのカバンに付けて、一緒におでかけを楽しんで!

クロミ オリジナルキルティングバッグ

サイズ:約W300×H410×D120mm

素材:ポリエステル

コーヒーカップのキルティングを施したオリジナルバッグです。

A4サイズも入る大容量サイズ且つ軽量。

内側にポケットも付いた、日常に使いやすいバッグです。

クロミ オリジナルキルティングポーチ

サイズ:約W200×H125×D55mm

素材:ポリエステル

バッグと同じ、コーヒーカップのキルティングを施したポーチ。

内側にポケット付き。

メイク道具やガジェット類など、小物を入れて使用できます。

ドミニカンブレンド ドリップカフェ

ドミニカ共和国バラオナ地区で栽培された、コーヒーの原種の一つとされるティピカ種を含むコーヒー豆をブレンド。

ベリーや、チョコレートをまとったレーズンのような凝縮された甘味、スムースな口当たりと広がる余韻が楽しめます。

コーヒーチケット

利用対象店舗:全国のドトールコーヒーショップ

利用可能期間:2024年12月26日(木)〜2025年5月31日(土)

全国のドトールコーヒーショップで、ブレンドコーヒー(S)、アメリカンコーヒー(S)、アイスコーヒー(S)のいずれかと引き換えができます。

※各店舗メニューに応じた最小サイズでの引き換えとなります

※セットには利用できません

※追加料金によるサイズアップはできません

※追加料金によるドリンク変更はできません

※他の特典・割引券などと併用はできません

※換金はできません

「新春限定セット」(ドリップカフェセット・コーヒー豆セット)

2025年の干支「巳」デザインの紙袋に入ったお得なセットです。

手軽に本格コーヒーが楽しめる「ドリップカフェセット」とお好みの飲み方で楽しめる「コーヒー豆セット」がラインアップ。

味わいの異なるコーヒーを楽しめます。

ドトール×クロミのオリジナルグッズ「ジッパーバッグ」「ミニタオル」「A5クリアファイル」の3種類のうち、いずれか1つが付いてきます☆

ドリップカフェセット

価格:2,300円(税込)/4,300円(税込)/6,200円(税込)/8,000円(税込)

マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、ブルーマウンテンブレンドのドリップカフェのセットです。

2,300円の福袋には計25パック、4,300円の福袋には計50パック、6,200円の福袋には計75パック、8,000円の福袋には計100パックが入っています。

コーヒー豆セット

価格:2,000円(税込)/3,800円(税込)/5,500円(税込)

マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、カフェヨーロピアンのコーヒー豆を2種または4種と、ドトールコーヒーショップで使えるコーヒーチケットのセットです。

5,500円のセットには、4種のコーヒー豆が2パックとコーヒーチケットが8枚入っています。

※セットにより、商品の種類や入数が異なります。詳細は、特設ページを確認ください

全セット共通 数量限定 DOUTOR×クロミ オリジナルグッズ

ドトールコーヒーショップの新ユニフォームを着たクロミがかわいいオリジナルグッズは、「オリジナルジッパーバッグ」「オリジナルミニタオル」「オリジナルA5クリアファイル」の3種類。

どれか1種類がランダムで入っています。

オリジナルジッパーバッグ(3枚入り)

ドトールの制服に身を包んだ「クロミ」のジッパーバッグ。

お菓子を入れたり、小物入れにしたりと、便利なグッズです☆

オリジナルミニタオル

「クロミ」らしい、パープルのミニタオル。

カバンやポケットに入れて、おでかけ先で活躍してくれます☆

オリジナルA5クリアファイル

ドトールの店先でポーズをとる「クロミ」のクリアファイル!

A5サイズはカバンにも入れやすくて便利です。

※画像はイメージです

※種類は選べません

※オリジナルグッズはなくなり次第終了

ドトールの制服を着た「クロミ」のコラボグッズが手に入る福袋!

ドトール×クロミ「福袋2025」は、2024年10月25日(金)より店頭予約開始、12月26日(木)より店頭販売・商品受渡し開始です。

©’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653715

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドトールコーヒーの制服を着たクロミ!DOUTOR×Kuromi「福袋2025」 appeared first on Dtimes.