日本語対応を強化！tripool

台湾旅行を快適にするチャーター・ハイヤーの配車サービス「tripool(トリプール)」が、公式サイト/公式アプリでの日本語対応を強化しました。

これにより、日本からでも空港送迎から貸切チャーターまでがワンストップで予約可能になります。

tripool

<今熱い台湾旅行、「tripool」で思い出づくりをもっと楽しく、もっと便利に!>

tripoolは、2018年に設立された台湾のスタートアップ企業です。

独自のアルゴリズムを開発し、台湾全土でドアツードアの送迎サービス「tripool」(WEB/アプリ)を提供しています。

空港送迎や貸切チャーター、観光地への往復送迎など、台湾旅行を快適にする多彩なサービスを用意。

公式サイトで簡単に料金チェック、アプリで予約管理もラクラクです。

長距離送迎の場合、「tripool」は一般的なハイヤーやチャーターサービスと比べて、最大50%もお得な料金で利用できます。

また、同社が実施したアンケート調査によると、90%の観光客や旅行者は、安価な交通手段よりも、時間を節約できるハイヤーやチャーターサービスを好む傾向にあります。

「tripool」は60カ国以上からの外国人観光客に利用いただいており、多くの方々に支持されています。

現在では利用者数が30万人を突破するまでに成長しました。

提携先はトリップアドバイザー(Tripadvisor)、LINEトラベル、KKday(ケーケーデイ)、Klook(クルック)など大手の旅予約サイトがあげられます。

tripool 公式サイト: https://bit.ly/4dJp8Eg

tripool 公式X : https://x.com/tripool_app

快適で高級感のある車の内装

<台湾旅行チャーター・ハイヤーの配車サービス「tripool」の特徴>

●即時の料金確認

一般的なチャーターやハイヤーサービスでは、アンケートに回答した後、料金の算出を待つ必要があります。

一方、「tripool」では、お客様自身がすぐに料金を確認できます。

●確実な配車

他社のサービスではキャンセルのリスクがありますが、「tripool」は必ず確実に車両を手配します。

●明確なキャンセルポリシー

多くのチャーターやハイヤーサービスでは、予約変更やキャンセルのルールが不明確です。

「tripool」では、乗車日の前日午前6時(台湾時間)までにメールでご連絡いただければ、無料でキャンセルが可能です。

●信頼性の高い運営

チャーターやハイヤーサービスの中には個人で運営されているものも多くありますが、tripoolは台湾政府に認可された合法的な企業です。

領収書の発行も可能ですので、ビジネス利用や出張での利用の際に大変便利です。

<台湾旅行チャーター・ハイヤーの配車サービス『tripool』のここがすごい>

●日本でのフォロワー数が20万人を超える人気旅行インフルエンサー「達也」(tatsuya_tokyo_taipei)をはじめ、多くのインフルエンサーが愛用・推奨

●リピーター率が高く、200回以上利用するヘビーユーザーも

●アプリでドライバーの現在地をリアルタイムで追跡可能。

安心感が格段にアップ

●アプリ内で直接ドライバーとコミュニケーション可能。

翻訳機能搭載で言語の壁を解消

●安全で手頃な価格の相乗りオプションは、一人旅の方に特に人気

<台湾旅行チャーター・ハイヤーの配車アプリ「tripool」はこういう方に最適!

●台湾初心者の方

桃園空港から台北市内のホテルまでの複雑な乗り換えを避け、快適にハイヤーやチャーターで移動できます。

●早朝・深夜便を利用の方

公共交通機関が運行していない時間帯でも、料金が明確で言語の心配もないtripoolなら安心して利用できます。

●お子様連れのファミリー

ベビーシートやチャイルドシートのオプションで安全性を確保

公共交通機関の揺れを避け、快適に目的地まで移動可能

●グループ旅行の方

料金は車両単位で計算されるため、人数が多いほどお得

最大8名まで予約可能(9名以上の場合はご相談ください)

●台湾マニアの方

絶景スポットや穴場の観光地へ、公共交通機関の煩わしい乗り換えなしで簡単アクセス

●ハイキングや登山を楽しみたい方

アクセスの難しい登山口まで、ストレスなく到着できます。

●台湾の定番スポット:九フン*、十分をらくらく周遊したい方

九フンの美しさが際立つ夕暮れ時に、バスの時刻を気にすることなく訪れることができます。

「千と千尋の神隱し」を思わせる幻想的な景色を、ストレスフリーで楽しめます! *フン:正式表記はニンベン+分

●基隆港からフェリーで到着し、市内観光をしたい方

2時間単位で予約可能な時間制貸切チャーターサービスで、台北市内を効率よく観光できます。

<「tripool」の空港送迎サービスについて>

空港送迎サービスでは、ドライバーがホテルから空港まで、または空港から目的地まで直接お送りします。

料金は明確で事前予約制なので、安心して旅行の計画が立てられます。

5人乗りのセダンから7人乗り、9人乗りの車両まで用意されているため、一人旅から家族旅行まで幅広いニーズに対応できます。

<「tripool」の時間制貸切チャーターサービスについて>

時間制貸切チャーターサービスは、2時間から12時間まで2時間単位で予約可能です。

予約時間内と指定距離範囲内であれば自由に乗り降りでき、各停車地点でドライバーが待機するので、お客様のスケジュールに合わせた柔軟な移動が可能です。

※観光ガイドや旅行プランの提供は含まれていません。

<「tripool」の観光地への送迎サービスについて>

観光地への送迎サービスは旅行者向けに特化しており、公共交通機関と比べてスケジュールの制約がなく、魅力的な料金設定となっています。

重い荷物を自分で運ぶ必要がないため、より快適な旅行を楽しめます。

※観光ガイドや旅行プランの提供は含まれていません。

<「tripool」の相乗りサービスについて>

相乗りサービスは、「tripool」のシステムが同じ方向に向かう乗客を自動的にマッチングします。

お客様自身が同乗者を探す必要がなく、システムが自動的に相乗りを設定するので、手間なく便利に利用できます。

<予約の流れ>

「tripool」の予約は、簡単な4ステップで完了します。

1. 「tripool」の公式サイトかアプリを開いて、利用したいサービスを選びます。

そして、出発地と目的地を入力します。

2. 一緒に乗る人数と荷物の量を入力し、それに合わせて車種を選択します。

大人数での旅行や大きな荷物がある場合は、広めの車を選ぶといいでしょう。

3. 乗車したい日時を選びます。

4. 支払い方法を選んで予約を確定させます。

この流れは、ホテルやレストラン、ツアーを予約するのと同じくらい簡単です。

数分で手続きが終わるので、旅の準備に時間をかけすぎる心配はありません。

「tripool」を使えば、台湾での移動の手配も旅行の楽しい準備の一部になります。

