¡Ú¥É¥é¥Õ¥È2024¡Ûµð¿Í¤Ï¾ï¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡Ö¥Ý¥¹¥È¿ûÌîÃÒÇ·¡×¤è¤ê¤â¥¢¥Þµå³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÍ··â¼ê¤À¡ª
¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤«¤é¸«¤ë¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÎ¬2024¡Áµð¿ÍÊÔ
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬10·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£³ÆµåÃÄ¤¹¤Ç¤Ë»ØÌ¾Áª¼ê¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤È¾Íè¤ò´Õ¤ß¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÇËÜÅö¤Ë³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤Áª¼ê¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿µð¿Í¡£¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¡¢µð¿Í¤¬³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤Áª¼ê¤È¤Ï¡©¡Ú£±°Ì¤Ï¥¢¥Þµå³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÍ··â¼ê⁉︎¡Û
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇDeNA¤ËÇÔ¤ì¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿µð¿Í¤À¤¬¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿Àï¤¤¤Ï¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤éºå¿À¡¢¹Åç¤é¤È¼ó°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÈ´¤±½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢12µåÃÄ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨2.49¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿Åê¼ê¿Ø¤ÎÊ³Æ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥×¥í12Ç¯ÌÜ¡¢35ºÐ¤Ë¤·¤ÆºÆ³ÐÀÃ¤ò¿ë¤²¤¿¿ûÌîÃÒÇ·¤¬15¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±.67¤ÈÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤ÎÆ¯¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡¤ÁÀ±¤ÏºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤âËÉ¸æÎ¨£±.95¤È°ÂÄê´¶¤òÁý¤·¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬¡¢¤½¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤òµó¤²¤¿»³?°Ë¿¥¡£¤½¤³¤Ë£µÇ¯ÌÜ¤Î²÷Â®º¸ÏÓ¡¦°æ¾å²¹Âç¤¬£¸¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.76¤ÈÂæÆ¬¤·¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÁØ¤Ï¸ü¤ß¤òÁý¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥±¥é¡¼¡¢¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¡¢¹âÍüÍºÊ¿¡¢Á¥Ç÷Âç²í¤ÎÃæ·Ñ¤®¿Ø¤â¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë½ªÈ×¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢¼é¸î¿À¡¦ÂçÀª¤¬±¦Â¤Î¸Î¾ã¤ò¹îÉþ¤·¤Æ29¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨0.88¤È¤¤¤¦°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤òµó¤²¤¿¡£"È×ÀÐ"¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢Âç·¶ºÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¡Ö¿ûÌîÃÒÇ·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡ª¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ï"Â¨ÀïÎÏÅê¼ê"¤Ê¤Î¤«......¡£
¡¡£´¡¢£µµåÃÄ¤Î¶¥¹ç¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¶â´ÝÌ´ÅÍ¡Ê¿À¹ÁµÌ¢ª´ØÀ¾Âç¡¿Åê¼ê¡¿177¥»¥ó¥Á¡¦77¥¥í¡¿º¸Åêº¸ÂÇ¡Ë¤Ë¡¢¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢´ðÁÃÂÎÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë»þ´Ö¤¬£±Ç¯¤Û¤·¤¤¤¬¡¢Åê¼ê¤Î°ìÈÖ¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¸½¾õ¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢ºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁÈ¤ÎÂæÆ¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡££±°Ì¤ÎÀ¾´ÜÍ¦ÍÛ¤¬£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤ÇÀèÈ¯Å¾¸þ¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Å¤¯¤ê¤òºÑ¤Þ¤»¡¢£µ°Ì¤ÎËôÌÚÅ´Ê¿¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢£²°Ì¤Îº¸ÏÓ¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈ¤â¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¾ï¾¡¡¦µð¿Í¤é¤·¤¯¡¢£²Ï¢ÇÆ¡¢£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Û¤«¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÉ®Æ¬¤È¤·¤Æ½¡»³ÎÝ¡Ê¹ÎÍ¢ªÌÀ¼£Âç¡¿Í··â¼ê¡¿175¥»¥ó¥Á¡¦80¥¥í¡¿±¦Åêº¸ÂÇ¡Ë¤òµó¤²¤¿¤é¡¢¡Ö¤¨¤Ã??¡×¤È¶Ã¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£µ¨¡¢µð¿Í¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤Ï£²Ç¯ÌÜ¤ÎÌçÏÆÀ¿¤¬¤Û¤Ü¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£129»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.243¤Ê¤¬¤é¡¢½ÐÎÝÎ¨¤Ï£³³ä¤ò¥¯¥ê¥¢¡£¿´¿È¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¤Û¤ó¤È¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ë¤¬¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤Ë¤ä¤ä°ÂÄêÀ¤ò·ç¤¤¤¿¡Ê14¼ººö¡¢¼éÈ÷Î¨.969¡Ë¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÂÇ¤Á¤È¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥·¥ç¡¼¥È¡£¥×¥í¤ÎÅê¼ê¤¿¤Á¤¬°ìÍÍ¤Ëµá¤á¤ë"Í··â¼ê¤ÎÍýÁÛÁü"¡£¶á¤¤¤Î¤Ï¡¢½¡»³¤Î¤Û¤¦¤«¡£
¡¡ÌçÏÆ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÅ´Ë¤¸ª¤Ï¥×¥í¤Ç¤â°ìµéÉÊ¤À¡£³°Ìî¤Ç¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤ò¶î¤±²ó¤ë»Å»ö¤Î¤Û¤¦¤ËÅ¬À¤ò´¶¤¸¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö£±ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¤µ¤é¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¿¤Ó¤·¤íËþºÜ¤ÎÌ¤´°¤ÎÂç´ï¤¿¤Á¡Û
Á°¶¶¾¦¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¡¦À¶¿åÂçÚö¡¡photo by Ohtomo Yoshiyuki
¡¡ºòÇ¯¤Î»ÙÇÛ²¼¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡¢£±°Ì¤ÎÀ¾´Ü°Ê³°¤Ï4¿ÍÁ´°÷¡¢¼Ò²ñ¿Í¤«¤éÂ¨ÀïÎÏÁÀ¤¤¤Ç»ØÌ¾¡£¥Á¡¼¥à¹½À®¾å¡¢º£Ç¯¤Ï20ºÐÁ°¸å¤ÎÁª¼ê¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë£³¡¢£´Ç¯¸å¤ËÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¾ÍèÀË¤«¤ÊÅê¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊä¶¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡º£µ¨£¸¾¡¤òµó¤²¤ÆÂçÌö¿Ê¤·¤¿°æ¾å²¹Âç¤Î¹â¹»¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÀ¶¿åÂçÚö¡ÊÁ°¶¶¾¦¡¿Åê¼ê¡¿193¥»¥ó¥Á¡¦92¥¥í¡¿±¦Åê±¦ÂÇ¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤ËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¤À¡£Ä¹¿È¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹145¥¥íÁ°¸å¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤¬¡¢½Ä¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢±Ô¤¯Íî¤Á¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤â·óÈ÷¤·¤Æ¡¢³°¤ì£±°Ì¤â¤¢¤ëÂç´ï¤À¡£
¡¡Âç³ØÀ¸¤Ê¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤íËþºÜ¤Î²¬ËÜ½Ù¡ÊÆÁÅç¡¦¾ëÆî¢ª¹ÃÆîÂç¡¿Åê¼ê¡¿185¥»¥ó¥Á¡¦82¥¥í¡¿±¦Åêº¸ÂÇ¡Ë¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ß¤ë¤â¤Î¼ê¤À¡£¹â¹»»þÂå¤ÏÂç·¿Í··â¼ê¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Î"À¸¤¤¿µå¼Á"¤ò¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢Âç³Ø¤«¤éÅê¼ê¤ËÅ¾¸þ¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÏÓ¤Î¿¶¤ê¤«¤é¡¢140¥¥í¸åÈ¾¤ÎÂ®µå¤Ï¶¯Îõ¤À¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤Î´ËµÞ¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Åêµå¥»¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¤â¸÷¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç³Ø4Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥á¥¥á¥Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¿»³¾ë¹ÒÂÀÏº¡ÊÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¢ªË¡À¯Âç¡¿Åê¼ê¡¿183¥»¥ó¥Á¡¦84¥¥í¡¿±¦Åê±¦ÂÇ¡Ë¤â¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¤À¡££´Ç¯Á°¡¢Ê¡²¬¤Ë»³²¼½ØÊ¿Âç¡Ê¸½¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÁ´ÎÏÅêµå¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Æü¡¢Æ±¤¸¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç·üÌ¿¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬»³¾ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖË¡À¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½ØÊ¿Âç¤ß¤¿¤¤¤ËÂ®µå¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡ª¡¡¥¢¥¤¥Ä¤Ë¤ÏÉé¤±¤Þ¤¹¤¬......¡×
¡¡¤½¤¦¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»³¾ë¡£
¡¡Ë¡À¯Âç¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÌ³¤á¤Æ¡¢150¥¥í¤òÄ¶¤¹¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤È½Ä¤ÎÊÑ²½¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¯¤ë¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¶¯ÂÇ¤ÎÌî¼ê¤È¤·¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î"¸ª"¤Ï¼ã¤¤¡£¥¹¥¿¥ß¥Ê¤â¤¢¤ê¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÀèÈ¯¤Î²ÄÇ½À¤âÈë¤á¤ë¡£
¡¡»³¾ë¤ÈÆ±¤¸ÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢¾Íè¤ÎÂç´ï¤¬Àø¤à¡£
¡¡ÀõÍøÂÀÌç¡Ê¶½¹ñ¢ªÌÀ¼£Âç¡¿Åê¼ê¡¿186¥»¥ó¥Á¡¦89¥¥í¡¿±¦Åê±¦ÂÇ¡Ë¤Ï¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¹ë²÷¤ÊÏÓ¤Î¿¶¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤¹¤Ç¤Ë150¥¥íÁ°¸å¤ÎµåÂ®ÂÓ¤ò»ý¤Á¡¢Äã¤á¤Ë·è¤Þ¤ëÂ®µå¤Ï³ØÀ¸¤Ç¤Ï¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤ÏÊÑ²½µå¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£¼ÂÀïÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¢¤È£±¡¢£²Ç¯¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë°ïºà¤À¡£¡Ú¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¹â¹»À¸ÆâÌî¼ê¤ò°éÀ®¡Û
¡¡²áµî£´Ç¯´Ö¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡¢»ÙÇÛ²¼»ØÌ¾¤·¤¿¹â¹»À¸ÆâÌî¼ê¤ÏÃæ»³ÎéÅÔ¡Ê2000Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡Ë¤Î¤ß¡£2022Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¶¯¸ª¤ÎÃæÅÄÊâÌ´¤È¡¢¶¯ÂÇ¤ÎÁêß·Çò¸×¤¬¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤ï¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¾ï¾¡¤ò·Ç¤²¤ë¤Ë¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¿´¤â¤È¤Ê¤¤¡£
¡¡±§Ìî¿¿¿ÎÏ¯¡ÊÁá°ðÅÄ¼Â¶È¡¿Í··â¼ê¡¿178¥»¥ó¥Á¡¦81¥¥í¡¿±¦Åê±¦ÂÇ¡Ë¤Ï¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤Î10ÆüÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£Áá°ðÅÄÂç¿Ê³Ø¤È¥×¥íÌîµå......ÌÂ¤¤¤ËÌÂ¤Ã¤¿Ëö¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹â¹»ÄÌ»»64ËÜÎÝÂÇ¤Î¤¦¤Á3Ê¬¤Î£±¤Û¤É¤òÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ÇÊü¤Á¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¡¢¥ì¥Õ¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤Ç¿¼¤á¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿³°Ìî¼ê¤ò¸«¤ÆÆóÎÝÂÇ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²÷Â¤È¾õ¶·È½ÃÇ¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾å°Ì»ØÌ¾¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤·±§Ìî¤¬³Í¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÀÐ¸«ñ¥¿¿¡Ê°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡¿Í··â¼ê¡¿176¥»¥ó¥Á¡¦76¥¥í¡¿±¦Åêº¸ÂÇ¡Ë¡¢ÅÄÃæÍÛæÆ¡Ê·òÂç¹âºê¡¿Í··â¼ê¡¿181¥»¥ó¥Á¡¦82¥¥í¡¿±¦Åêº¸ÂÇ¡Ë¤È¡¢ÂÇ¤Æ¤Æ¼é¤ì¤ëÍ··â¼ê¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢ÀÐ¸«¤Ï¥é¥¤¥È¤ÇÄ¶·Ú²÷¤Ê¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÍ··â¼ê¤È¤·¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¡£Æ°¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢½À¤é¤«¤Ê¥°¥é¥Ö¤µ¤Ð¤¡¢°®¤êÂØ¤¨¤ÎÀµ³Î¤µ¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Î´¶³Ð......¥×¥í¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤ì¤ëµ»ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÅÄÃæ¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¡ÖÌîµå¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¶Ã¤¤¤¿Áª¼ê¤À¡£¤È¤¯¤Ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ¤Ä¤Û¤¦¤Ç¤â¡¢ÊÑ²½µå¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÊø¤µ¤ì¤Æ¤âÒôÓÍ¤Î¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢µÞÀ®Ä¹Ãæ¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£