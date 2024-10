保湿成分「プラチナ」配合！ペリカン石鹸「ボディミルク」

ペリカン石鹸は、「リカバリーウェア」で話題の保湿成分「プラチナ(*)」を配合したボディミルクを2024年10月1日(火)にリリース。

ペリカン石鹸は、「リカバリーウェア」で話題の保湿成分「プラチナ(*)」を配合したボディミルクを2024年10月1日(火)にリリース。

「寝ても疲れが取れない」という方のために、天然精油100%のラベンダーアロマで心も体も軽やかに、心地よい眠りが届けられます。

【プラチナ(*)in ボディミルクでマッサージして血行促進!】

『リナイト ボディミルク』

■睡眠中の深層保湿!翌朝までうるおい続くボディミルク

リナイト ボディミルク

Price:1,760yen(in tax)

[商品容量]

380mL

[全成分]

水、DPG、オリーブ果実油、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ポリソルベート60、ラベンダー油、シア脂、スクワラン、グリセリン、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、クダモノトケイソウ果実エキス、ヘリクリスムイタリクムエキス、アスペルギルス/ウワバミソウ珠芽発酵物、白金、銀、合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、シリカ、PEG-60水添ヒマシ油、ヒドロキシプロピルデンプンリン酸、ステアリン酸ソルビタン、(エイコサン二酸/テトラデカン二酸)ポリグリセリル-10、カルボマー、ヤシ脂肪酸スクロース、水酸化Na、炭酸水素Na、セルロースガム、BG、セテアリルアルコール、フェノキシエタノール

[販売チャネル]

ペリカン石鹸公式オンラインショップ、ドラッグストア、バラエティーショップ など

睡眠悩みを解決するには?

■おやすみ前の冷えた体に

日本人の睡眠時間は世界的に見てもかなり短い、ということをご存じでしょうか?そんな日本人の睡眠悩みの中でも特に多いのが「寝ても疲れが取れない」「なかなか寝付けない」というお悩み。

お風呂から上がって寝るまでの間に体が冷えると、寝つきが悪くなってしまうことがあるそうです。

『リナイト ボディミルク』は、そういった睡眠悩みを解決したい!という想いから誕生しました。

〜社内塗布試験の結果はこちら〜

https://www.pelicansoap.co.jp/pdf/renight_bodymilk.pdf

■1日頑張ったあなたに!体を労るボディミルクのこだわりポイント

〈こだわりポイント1〉翌朝までしっとり。

お疲れボディを労わる3種の保湿成分でナイトケア

保湿成分配合

植物由来の3種の皮膚コンディショニング成分(アスペルギルス/ウワバミソウ珠芽発酵物、クダモノトケイソウ果実エキス、ヘリクリスムイタリクムエキス)が、寝ている間のお肌を整え、角質層までしっかりと潤します。

〈こだわりポイント2〉鉱石が発する遠赤外線に着目!鉱石ブレンド(*)(*2)in

鉱石ブレンド配合

マッサージサポート成分として、リカバリーウェアで話題の「プラチナ(*)」、遠赤パウダー(*2)を配合。

『リナイト ボディミルク』でマッサージすることで、冷えた体の血流を良くして眠りにつきやすい状態へと導きます。

(*) 白金、銀(皮膚コンディショニング成分)

(*2) 合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、シリカ(感触改良剤)

〈こだわりポイント3〉「眠りのアロマ」リラックスラベンダーの香り

リラックスラベンダーの香り

100%天然精油を使った、リラックスラベンダーの香り。

ラベンダーの香りは「眠りのアロマ」とも呼ばれ、気持ちを穏やかにする効果があると言われています。

〈こだわりポイント4〉お肌を想いやる、5つの無添加

ベタつかないのにうるおうミルクテクスチャー

防腐剤の一種でもある「パラベン」や、「アルコール」「鉱物油」「着色剤」「合成香料」は使用していないため、お肌が敏感な方にもおすすめです。

ベタつかないのにうるおうミルクテクスチャーでしっとり肌に。

■血行を促進させる、おすすめのマッサージ方法

ポイント1:首に塗ってマッサージ

首に塗ってマッサージ

肩のラインの中央には「肩井(けんせい)」と呼ばれるツボがあります。

このツボは肩こりや首の緊張をほぐすツボとして知られています。

ポイント2:脚に塗ってマッサージ

脚に塗ってマッサージ

第2の心臓「ふくらはぎ」周辺をマッサージすることで全身の血行を促し、冷えや疲れを解消します。

ナイトケアを表現した、パッケージデザイン

■ナイトケアを表現した、パッケージデザイン

夜を連想させる深い青のカラーボトルに、軽やかにまたたく星をイメージしたラベルをあしらわれています。

1日の疲れや冷えを解消し、心も体も軽やかにして、心地よい眠りへと導けるよう願いを込めています。

380mLと大容量なので、全身にたっぷりとお使いいただけるのもポイントです。

『リナイト ボディミルク』商品詳細ページはこちら

https://pelicansoap.net/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=PRNTBM

