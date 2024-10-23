µð¿Í¡¦³áÃ«Î´¹¬¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤Ã¤¿¡×°ÜÀÒ4Ç¯´Ö¤â¡Ö°ìÀ¸¤Îºâ»º¤òÆÀ¤¿¡×
¡¡µð¿Í¡¦³áÃ«Î´¹¬³°Ìî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡ÖºòÆü¡¢µåÃÄ¤ÎÊý¤Ë¡¢º£Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ëÊó¹ð¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¸Â¤ê¤Ç¡¢Ê¢¤ò·è¤á¤Æ·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í·³¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¡¢ÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ÞËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¸ü¤¤¤´À¼±ç¤ÇÇØÃæ¤ò¤ª¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç14Ç¯¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç4Ç¯¡£·×18Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯É¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿»×¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¸å²ù¤Ï¡Ë¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ª»Ï¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿36ºÐ¡£
¡¡µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤Î4Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë°ÜÀÒ¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ°ìÀ¸¤Îºâ»º¤òÆÀ¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¡×¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¸å¤Ë¤ÏÆ±³ØÇ¯¤ÎºäËÜ¤¬²ÖÂ«¤òÂ£Äè¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹Ìî¡¢¿ûÌî¡¢¾®ÎÓ¡¢½Å¿®¡¢Î©²¬¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢ÌçÏÆ¡¢Âç¾ëÂî¡¢¥ª¥³¥¨¡¢ÀõÌî¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Îó¤ò¤Ä¤¯¤ê°ì¿Í°ì¿Í¤¬³áÃ«¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¡Ö°ìÀ¸¤Îºâ»º¡×¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÖÂ«¤ò¼ê¤ËÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£