ザ・ベイカーズ・テーブル／欧風のベーカリーダイニング

ソウルとは思えない、欧風パンのラインナップが魅力のお店。欧風料理やドイツビールも楽しめます。高級ホテルでパティシエを務めていたドイツ人シェフが、毎日30〜40種類のパンを焼いています。

ほとんどのパンが午前中に焼き上げられる

「朝食セット」w6500〜1万3500

「ライ麦ロール」w1800（左）、「ハードロール」w1200（右）

「ライ麦ロール」は代表的なドイツパンで、ライ麦を使ったふんわりやわらかな食感。ハードロールは小麦粉、水、塩、イーストを使ったシンプルな材料でつくったフランスパン。

「オリーブブレッド」w8000（左）、「プレッツェル」w2800（右）

オリーブの匂いが香ばしいドイツパン「オリーブブレッド」は、料理やビールとともに味わいたい！ 「プレッツェル」はドイツ発祥のパンで、ビールによく合うほか、おやつとしてもおすすめです。

■ザ・ベイカーズ・テーブル

住所：龍山区緑莎坪大路244-1

交通：地下鉄6号線緑莎坪駅1番出口から徒歩10分

営業時間：8〜21時(日曜は〜20時)

定休日：無休



フハハクリームパン／しっとり生地にたっぷりクリーム

クリームパンのテイクアウト専門店。しっとりとしたブリオッシュ生地の中に、100％動物性バターなど材料にこだわったクリームがぎっしり詰まっています。韓国芸能人にもファンが多く、店内にはサインがずらり。

（写真左から）「抹茶クリームパン」、「塩クリームパン」各w3500

クリームパンは6種類。すべて店内で製造しているため、1日の販売数が限られるのでご注意を！ 「塩クリームパン」はミネラルたっぷりの塩を加え、甘じょっぱくコクのあるクリームで人気首位！ 抹茶の香りが楽しめる「抹茶クリームパン」は、小豆が入ったバージョンも売れ筋です。

■フハハクリームパン

住所：麻浦区楊花路19キル22-25

交通：地下鉄2号線、京義・中央線弘大入口駅3番出口から徒歩2分

営業時間：9時30分〜22時（土・日曜は9時〜、品切れ次第終了）

定休日：無休



太極堂／ソウル最古最大級のパン屋さん

1946年創業で、調理パンや菓子パンなど多彩なパンを揃えるお店。月餅、サラダパン、アイス最中などが人気で、ゆったりとしたカフェスペースもあります。

（写真左から）「ハニーシトロン」w2100~、「チョコシトロン」w1800~

「ハニーシトロン」は、手のひらサイズのかわいいおやつパン。素朴な味が人気です。

「メロンパン」w3800〜

「メロンパン」はぜひ日本のものと食べ比べてみて！

■太極堂（てぐっだん）

住所：中区東湖路24キル7

交通：地下鉄3号線東大入口駅2番出口すぐ

営業時間：8〜21時

定休日：無休



オニオン 安国／どこを切り取っても絵になる韓屋カフェ

約200年前の韓屋を再利用したベーカリーカフェ。余裕のある空間を意識した店内で、中庭を眺めながらゆっくりくつろげます。お目当てのパンがある人は、売り場が充実してくる9〜10時がおすすめです。行列には覚悟して…！！

「パンドール」w6500

「パンドール」は、三角の形がかわいい♪ 粉砂糖たっぷりでコーヒーによく合います。

■オニオン安国（おにおんあんぐわ）

住所：鍾路区桂洞キル5

交通：地下鉄3号線安国駅3番出口から徒歩1分

営業時間：7〜22時(21時30分LO)、土・日曜は9時〜

定休日：無休



ミル・トースト／せいろに入ったふんわり食パン

益善洞韓屋村の一画にある「ミル・トースト」。粋な韓屋造りで、シンプルに食パンが描かれたのれんと看板は撮影スポットとして人気です。

せいろで蒸し、湯気が上がったフワフワの食パンや、卵液をたっぷり含んだスフレトーストが話題！ 開店前から行列をつくる日も少なくありません。店内でつくっている牛乳メニューは、レトロな牛乳瓶のような見た目がキュート♪

「スチーム食パン」w1万2000〜

「スチーム食パン」は、栗、小豆、コーンのなかから1つと、プレーンのセット。ブリオッシュのリッチ感がたまりません！

「チョンダムフレンチトースト」w2万2000

コーンがたっぷり入った「チョンダムフレンチトースト」は、コーン本来の甘みも楽しめます。

■ミル・トースト

住所：鍾路区水標路28キル30-3

交通：地下鉄1、3、5号線鍾路3街駅6番出口から徒歩2分

営業時間：8〜22時(21時LO)

定休日：無休



ミルド／韓国の食パンブーム先駆けの店

小さな店内には、緑茶や ライ麦、レモン、クルミ、 カボチャなど、焼きたて の「スコーン」が並ぶ

「食パン」や「キューブパン」を求めて行列が絶えないお店。店主は東京で技術を学び、一日に1500〜2000個のパンをつくっているのだとか！ 北海道産の小麦粉を使い、24時間発酵させて焼き上げたパンが小さな店内にずらりと並んでいます。イートインスペースがないので、近くの「ソウルの森」でパンを食べるのもおすすめです。

「スコーン」w3500〜

バターの代わりに生クリームを使用した「スコーン」は、クルミ、抹茶、レモンなど種類豊富。どれにしようか迷ってしまいますね！

（写真左から）「マロンミニ食パン」w8200、「キューブパン」各w3800

「マロンミニ食パン」にはマロンクリームがたっぷりかかり、中には韓国産の栗が入ってます。「キューブパン」は、手前から時計まわりで「チョコ」・「シナモン」・「そぼろ」・「あんこ」。小さなパンの中にはチョコレートやあんこ、生クリームがたっぷり。

「たんぱく食ぱん」w7800

「たんぱく食ぱん」は一番人気の食パンで、ずっしりと重く、もっちりした食感。焼くと香ばしさがさらにアップ◎。

■ミルド

住所：城東区往十里路96

交通：水仁・盆唐線ソウルの森駅１番出口から徒歩５分

営業時間：1時〜21時30分（売り切れ次第終了）

定休日：無休



ソウル・コーヒー／レトロとモダンが憩いを演出

本格コーヒーとユニークなスイーツが楽しめるカフェ。韓屋の建築美を残しながらモダンにリノベーションされ、国内外から多くの観光客が訪れています。きな粉のティラミスや、イカ墨の食パンなどオリジナルメニューも好評！

「あんバター牛乳食パン」w5000

「あんバター牛乳食パン」は定番人気の食パン。注文すると温めてバターを溶かしてくれるのがうれしい♪

「ホワイトチョコクァべギ」

「ホワイトチョコクァべギ」は、生地にイカ墨を練り込んで、ホワイトチョコでコーティングしたねじりドーナツ。

■ソウル・コーヒー

住所：鍾路区水標路28キル33-3

交通：地下鉄1、3、5号線鍾路3街駅4番出口から徒歩2分

営業時間：11時〜22時30分（21時30分LO)

定休日：無休



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『るるぶ韓国'27』に掲載した記事をもとに作成しています。

