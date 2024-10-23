¸µÂç´Ø°°¹ñ¤Î¸ùÀÓ¤¿¤¿¤¨¤ë¡¡Äï»Ò¤ÎÂçÅç¿ÆÊý¤éÄ¤Ìä
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µÂç´Ø°°¹ñ¤Ç¸µÂçÅç¿ÆÊý¤ÎÂÀÅÄÉðÍº¤µ¤ó¤¬77ºÐ¤Ç»àµî¤·¤Æ¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿23Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¼«Âð¤ËÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Ä¤Ìä¤ËË¬¤ì¤¿¡£ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤·¡¢¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿ÈÎÏ»Î¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÅç¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°°Å·Ë²¡Ë¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¿ÆÊý¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ä«ÀÄÎ¶¤äÇòË²¤é¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î²£¹Ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²¸»Õ¤ÎÂÀ×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÎÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤·¤Ö¤È¤¤¼è¤ê¸ý¤Ç¡Ö¥Ô¥é¥Ë¥¢¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ê¡¢»Õ¾¢¤È¤·¤Æ²£¹Ë°°ÉÙ»Î¡Ê¸½°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ë¤é¤ò°é¤Æ¤¿¡£ÂçÅç¿ÆÊý¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤¬Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸·¤·¤¤Ãæ¤Ë°¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Éô²°¤òÃ¦Áö¤·¤Æ¥â¥ó¥´¥ë¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¤â¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤ÏÀäÂÐ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤ÈÇ®¤¯Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£