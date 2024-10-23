BABYMETAL¤¬UK&EU¤Ç½é¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏTHE O2¥¢¥ê¡¼¥Ê
BABYMETAL¤¬¡¢2025Ç¯¤ËÁ´12¸ø±é¤«¤é¤Ê¤ë¼«¿È½é¤ÎUK&EU¤Ç¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖBABYMETAL UK & EUROPE ARENA TOUR 2025¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBABYMETAL¤¬±Ç²è¤Ë½Ð±é¡ÊÁ´21ÅÀ¡Ë
¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎTHE O2¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë¡¢POPPY¤ÈBAMBIE THUG¤¬·èÄê¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ì¤È¯É½¤Î¿·¶Ê¤é¤·¤¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎUK&EU¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢8¥«¹ñ¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¡¢BABYMETAL¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂèÆó¤Î¸Î¶¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢BABYMETAL¤¬½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê³¤³°¿Ê½Ð¤ò»Ï¤á¤¿2014Ç¯¤Î¡ÖSonisphere Festival UK¡×¤ä¥í¥ó¥É¥ó¡¦The Forum¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢O2 Academy Brixton¡¢¤½¤·¤Æ2016Ç¯4·î¤ËÌó12000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤ëOVO Arena Wembley¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤È²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤Æ¤ª¤êÃå¼Â¤Ë¤½¤ÎÆ°°÷¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿UK&EU¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢BABYMETAL¤Î¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤äÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯Ë¬¤ì¤¿²ñ¾ì¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤THE O2¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£THE O2¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡¢ºÇÂç2Ëü¿Í¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ëÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥óºÆ·ëÀ®¥é¥¤¥Ö¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¡¢¥á¥¿¥ê¥«¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤Î¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢WWE¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤äËèÇ¯¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¤Î¼°Åµ¥Ö¥ê¥Ã¥È¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¡¢BABYMETAL¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¡ÖRED HOT CHILI PEPPERS UK TOUR¡×¤ÎSpecial Guests¤È¤·¤ÆTHE O2¤Ç2DAYS¸ø±é¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎÂÔË¾¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
BABYMETAL UK & EUROPE ARENA TOUR 2025
WITH SPECIAL GUESTS POPPY AND BAMBIE THUG
2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡¿Forest National
2025Ç¯5·î12Æü¡Ê·î¡Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¿Barclays Arena
2025Ç¯5·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¿Ziggo Dome
2025Ç¯5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¿Jahrhunderthalle
2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¿Velodrom
2025Ç¯5·î19Æü¡Ê·î¡Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¯¥Õ¡¿Tauron Arena
2025Ç¯5·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥¯¡¿Arena, Nürenberger,
2025Ç¯5·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥¹¥¤¥¹¡¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò¡¿The Hall
2025Ç¯5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Þ¥É¥ê¥Ã¥É¡¿Vistalegre
2025Ç¯5·î26Æü¡Ê·î¡Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿Poble Espanyol
2025Ç¯5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¡¿Zénith Paris, La Villette
2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡¿The O2 Arena
Artist pre-sale TODAY at 10:00am local time - get code at http://laylo.com/babymetal
General on-sale Friday at 10:00am local time
http://babymetal.com/tour
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBABYMETAL¤¬±Ç²è¤Ë½Ð±é¡ÊÁ´21ÅÀ¡Ë
¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎTHE O2¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë¡¢POPPY¤ÈBAMBIE THUG¤¬·èÄê¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ì¤È¯É½¤Î¿·¶Ê¤é¤·¤¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
BABYMETAL UK & EUROPE ARENA TOUR 2025
WITH SPECIAL GUESTS POPPY AND BAMBIE THUG
2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡¿Forest National
2025Ç¯5·î12Æü¡Ê·î¡Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¿Barclays Arena
2025Ç¯5·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¿Ziggo Dome
2025Ç¯5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¿Jahrhunderthalle
2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¿Velodrom
2025Ç¯5·î19Æü¡Ê·î¡Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¯¥Õ¡¿Tauron Arena
2025Ç¯5·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥¯¡¿Arena, Nürenberger,
2025Ç¯5·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥¹¥¤¥¹¡¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò¡¿The Hall
2025Ç¯5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Þ¥É¥ê¥Ã¥É¡¿Vistalegre
2025Ç¯5·î26Æü¡Ê·î¡Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿Poble Espanyol
2025Ç¯5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¡¿Zénith Paris, La Villette
2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡¿The O2 Arena
Artist pre-sale TODAY at 10:00am local time - get code at http://laylo.com/babymetal
General on-sale Friday at 10:00am local time
http://babymetal.com/tour