BABYMETALが、2025年に全12公演からなる自身初のUK&EUでのアリーナツアー「BABYMETAL UK & EUROPE ARENA TOUR 2025」の開催を発表した。ツアーファイナルは、2025年5月30日(金)に、日本人グループとしては初となる、イギリスのTHE O2アリーナでのワンマンを開催する。スペシャルゲストに、POPPYとBAMBIE THUGが決定。公開されたティザームービーでは、未発表の新曲らしきサウンドを聴くことができる。

今回のUK&EUでの単独ツアーは、8カ国を巡るツアーとなる。その中でも特に、BABYMETALにとって第二の故郷とも言えるイギリスでのライブは、BABYMETALが初めて本格的な海外進出を始めた2014年の「Sonisphere Festival UK」やロンドン・The Forumに始まり、O2 Academy Brixton、そして2016年4月に約12000人を動員した、日本人初となるOVO Arena Wembleyでの単独公演と何度も訪れており着実にその動員を増やしてきた。今回発表されたUK&EUツアーでは、BABYMETALの数々の伝説や彼女たちの転機となる奇跡を起こしてきたイギリスの地で、これまで、世界的なアーティストが数多く訪れた会場として名高いTHE O2アリーナでの単独公演を行う。THE O2アリーナは、最大2万人を収容する世界屈指のアリーナで、ボン・ジョヴィ、レッド・ツェッペリン再結成ライブ、プリンス、メタリカ、ビリー・アイリッシュなどの公演が行われ、WWEなどのスポーツイベントや毎年イギリスで開催される音楽の式典ブリット・アワードの会場となっている。過去に、BABYMETALは、2016年に「RED HOT CHILI PEPPERS UK TOUR」のSpecial GuestsとしてTHE O2で2DAYS公演を行なっているが、今回は、満を持しての待望のワンマンライブとなる。<ライブ情報>BABYMETAL UK & EUROPE ARENA TOUR 2025WITH SPECIAL GUESTS POPPY AND BAMBIE THUG2025年5月10日(土)ベルギー・ブリュッセル/Forest National2025年5月12日(月)ドイツ・ハンブルク/Barclays Arena2025年5月13日(火)オランダ・アムステルダム/Ziggo Dome2025年5月16日(金)ドイツ・フランクフルト/Jahrhunderthalle2025年5月17日(土)ドイツ・ベルリン/Velodrom2025年5月19日(月)ポーランド・クラクフ/Tauron Arena2025年5月20日(火)ドイツ・ニュルンベルク/Arena, Nürenberger,2025年5月22日(木)スイス・チューリッヒ/The Hall2025年5月25日(日)スペイン・マドリッド/Vistalegre2025年5月26日(月)スペイン・バルセロナ/Poble Espanyol2025年5月28日(水)フランス・パリ/Zénith Paris, La Villette2025年5月30日(金)イギリス・ロンドン/The O2 ArenaArtist pre-sale TODAY at 10:00am local time - get code at http://laylo.com/babymetalGeneral on-sale Friday at 10:00am local timehttp://babymetal.com/tour