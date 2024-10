岸明日香最新デジタル写真集『6年越しの恋〜prologue〜』(撮影/栗山秀作)より

10月15日更新の「+Special」に初登場中の岸明日香さん。「+Special」とは、【週プレ グラジャパ!】のサブスクリプションメニュー「週プレ プラス」のメインコンテンツで、4週にわたり100点以上のグラビアが配信されるなど見応えたっぷりです。

そもそも週プレでの撮り下ろしは、約6年ぶりになるのだとか。岸さんの久々の登場を記念して、現在【週プレ グラジャパ!】では「岸明日香特集」を開催しています。本記事では、懐かしのデジタル写真集含め、岸明日香さんのグラビアコンテンツを振り返ってみたいと思います。

***

「週プレ グラジャパ!」に1作目として登録されている岸明日香さんのデジタル写真集は、『アブノーマルショット』です。今から約10年前、2014年7月に発売された作品ですが、最新作とお変わりないスタイルに岸さんのプロフェッショナルを感じます。

タイトルの通り、ハラハラドキドキしてしまうアブノーマルなシチュエーションが満載。近い距離で、どこか熱っぽい。岸さんとの濃厚な時間を楽しむことができます。比べてみると、どこか幼い感じがする? 今こそ必見のグラビアかもしれません!



岸明日香デジタル写真集『アブノーマルショット』(撮影/小塚毅之)より

2作目のデジタル写真集は『A Hotel the Last Day of the Year』です。グラビア編集者が今年見た、一番エロティックなカラダ。ホテルの一室で、やはり美しすぎる岸さんと絶妙な距離感で......。触れられそうで、触れられない。いや、今すぐ触れてしまいたい。そんな葛藤が見え隠れするシチュエーション。こういうのが、いちばん燃えるのだ。



岸明日香デジタル写真集『A Hotel the Last Day of the Year』(撮影/関根和弘)より

3作目のタイトルは『ベッドまでの距離』。はい、これまたリアルなシチュエーションです。まだまだよそよそしい彼女との関係。緊張の、ベッドインまでの道のり。近いようで遠い、心の距離感。女優としても活動する岸さんの表現力にドギマギしてしまいます。



岸明日香デジタル写真集『ベッドまでの距離。』(撮影/西田幸樹)より

......と、岸さんのデジタル写真集は、「週プレ グラジャパ!」としてはこの3作品でずーっと止まっていました。新作はまだかまだかと、何度この3作品を見返したことか......。

そして今年、約6年ぶりに週プレのグラビアに登場してくれた岸さん。ファースト写真集と同じ撮影場所だという沖縄のホテルを中心に、変わらない美貌と、磨かれ抜かれた癒しのオーラを存分に披露。「週プレ プラス」では、ムービー含め最新の岸さんがいろんな角度から見られちゃうんだから、ホントにおトクでしかないっ!

待ち焦がれた皆さま、今すぐチェックです!



岸明日香最新デジタル写真集『6年越しの恋〜prologue〜』(撮影/栗山秀作)より

***

岸明日香特集は【週プレ グラジャパ!】特設サイトにて公開中!

岸明日香最新デジタル写真集『6年越しの恋〜prologue〜』(撮影/栗山秀作)より