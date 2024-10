立体物に高精細なダイレクト印刷が可能！ローランド ディー.ジー.「MO-180」

ローランド ディー.ジー.は、さまざまな立体物に高精細なダイレクト印刷が行える「VersaOBJECT(バーサオブジェクト)」シリーズの新製品として、UV-LEDフラットベッドインクジェットプリンター「MO-180」を発表しました。

業務用インクジェットプリンターを製造・販売するローランド ディー.ジー.は、さまざまな立体物に高精細なダイレクト印刷が行える「VersaOBJECT(バーサオブジェクト)」シリーズの新製品として、UV-LEDフラットベッドインクジェットプリンター「MO-180」を発表。

まずは日本国内での販売をスタートし、その後全世界に展開。

MOシリーズは、同社UVプリンターの最大の特徴である美しく高精細な出力表現を、より高い生産性で実現したUV FlatbedのNewスタンダードモデルとして誕生しました。

2024年1月にリリースしたMO-240に続いて、今回新たによりコンパクトなMO-180をラインアップします。

スタガー配置された新開発の大型プリントヘッド2基、および従来比*約3倍にパワーアップしたUV-LEDランプの採用と、高速吐出に最適なドットコントロール技術により、スタンダードモード毎時1.90平方メートルの生産性を実現。

白同時印刷の生産性も従来機*の約2倍に向上しました。

また、吐出された微細なインクをより短時間に硬化・定着できるため、小さな文字や緻密なテクスチャ、グラデーションなどを細部まで高精細に再現します。

*同社LEF2シリーズ

使用するEUV5インクは、CMYKWhGlに加え、新色のオレンジとレッドを採用。

オレンジとレッドインクをプロセスカラーとしてコントロールすることで、CMYK印刷に比べ約20%色域が拡大し、高発色かつ正確な色再現性を実現しました。

また、一つのインクで、柔らかいものから硬いものまで、幅広い材質に対応。

各種プラスチック、紙、革、木材などはもちろん、プライマーインクを使用することでガラスや金属への印刷も可能です。

さらに、クリアインクによる光沢や艶消しなどの仕上げ効果や立体的でリアルな質感表現は、付加価値の高いアイテム製作を実現します。

印刷エリアはA3サイズをカバーし、最大204mmの厚さの立体物に印刷が可能。

高さのある冶具の組み込みができるので、さまざまな形状のアイテムに印刷ができます。

また、オプション品の回転軸ユニットを使えば、最小10mmから最大直径121mmまでのボトルなどの円柱状の物にもプリントできます。

さらに、7インチフルカラータッチパネルを採用し、より直感的なプリンターの操作を実現。

印刷設定やメンテナンス操作など、誰でも簡単に使いたい項目に素早くアクセスできます。

また、新しい「自動クリーニング」機能の搭載により、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、安定した印刷品質の実現をサポート。

その上、エラーが発生した際のより的確なサポート、稼働状況の可視化、簡単な利益計算などを可能にする「Roland DG Connect(ローランドディージー・コネクト)」や、印刷データやアイテムの種類が多く、継続的にまとまった出力が必要なパーソナライズサービスなどのビジネスを支援する「PrintAutoMate(プリントオートメイト)」などのクラウドサービスにも対応。

<主な仕様>

製品名 :VersaOBJECT MO-180

取り付け可能な材料の大きさ/質量:最大488(幅)×335(奥行)×204(高さ)mm/

最大8kg

印刷範囲 :最大458(幅)×305(奥行)mm

印刷ドット解像度 :最大1,200dpi

対応インク :紫外線硬化インク「ECO-UV EUV5Pインク」

750mlインクパウチ

色 :シアン(C)/マゼンタ(M)/イエロー(Y)/

ブラック(K)/オレンジ(Or)/レッド(Re)/

クリア(Gl)/ホワイト(Wh)/プライマー(Pr)

外形寸法/質量 :1,449(幅)×961(奥行)×760(高さ)mm/

174kg

インターフェイス :イーサネット

(100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替)

標準価格(本体)* :2,980,000円 (税込価格3,278,000円)

標準価格(インク) :750ml(CMYKGl)13,500円

(税込価格14,850円)

750ml(OrReWh)16,500円

(税込価格18,150円)

750ml(Pr)18,000円

(税込価格19,800円)

販売目標台数 :国内初年度200台

発売時期 :2024年10月23日(水)より国内で販売開始

* 本体、ソフトウェアを含む合計価格、運送・設置費別

