ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¹â¹»»þÂå¤Ë½ñ¤¤¤¿¡ÖÌÜÉ¸¥ê¥¹¥È¡×¤¬ÊÆ¹ñ¤ÇºÆÃíÌÜ¡Ö£²£¶ºÐ¡¡£×£Ó¤Ë¾¡¤Ã¤Æ·ëº§¡×
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡Ë¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬½ñ¤¤¤¿¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¡ÖÌÜÉ¸¥ê¥¹¥È¡×¤¬ÊÆ¹ñ¤ÇºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¤Î£×£Ó½éÀï¤òÁ°¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï£²£²Æü¡ÊÆ±£²£³Æü¡Ë¡¢¡ÖÂçÃ«¤Î¥´¡¼¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡ÂçÃ«¤¬¹â¹»»þÂå¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÃ£À®¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡²Ö´¬Åì¹â»þÂå¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸Àß·×¥Î¡¼¥È¡×¤òºîÀ®¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÈà¤Î¥Î¡¼¥È¤Ï£±Ç¯¤´¤È¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¯Îð¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤¤¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¥¥ã¥ê¥¢¾å¤ÎÌÜÉ¸Î¾Êý¤òµ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏÃ¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤ËÆóÅáÎ®¤ÎÅ·ºÍ¤¬ÆüËÜ¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥·¥Õ¥È¤¹¤ë·èÃÇ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤Ë½é¤á¤Æ¹¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Èµ»öÆâ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¤³¤³¤Ë¤¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö£²£¶ºÐ¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¾¡¤Ã¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤À¡£¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢ÂçÃ«¤Ï£²£¶ºÐ¤Î»þ¤Ë¤½¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í½Äê¤è¤ê¿ôÇ¯ÃÙ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¡¢Æ±µ»ö¤Ïº£µ¨Á°¤Î·ëº§¤ò´Þ¤á¤¿àÍ¸À¼Â¹Ôá¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö£±£¸ºÐ¡Ä£Í£Ì£Â¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¡¢£±£¹ºÐ¡Ä£³£Á½Ð¾ì¡¢£²£°ºÐ¡Ä£Í£Ì£Â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤È¤·¤¿ÂçÃ«¤Î¡ÖÌÜÉ¸¥ê¥¹¥È¡×¤òºÆ·ÇºÜ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç£µÇ¯¸å¤íÅÝ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÂçÃ«¤Ï£²£°£±£·Ç¯£±£²·î£¹Æü¡¢£²£³ºÐ¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç£±Æü¤â²á¤´¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤Î³«ËëÆü¤Ë£Í£Ì£Â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¹â¹»»þÂå¤ÎÂçÃ«¤ÎÀë¸À¤É¤ª¤ê¡Ö£×£ÓÀ©ÇÆ¡×¤È¤Ê¤ë¤«¡¢À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£