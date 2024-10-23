¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤è¤ê¤¦¤Þ¤¤¡×¥¨¥É¥Þ¥ó¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤ÎÀä»¿¡¡WBCÇÔÂà¤Î¡È¸µ¶§¡É¤¬¡Ä
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Î£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ò£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ËÆ³¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤Î¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÉã¤È´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ï£··î¤Ë¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢£³£·»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¹¶Áö¼ê¤Ë»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï£±£±»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£´Ê¬£±ÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£²ÂÇÅÀ¤ÈÂÇÎ¨¡¢ÂÇÅÀ¤È¤â¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢¥á¥Ã¥Ä¤È¤Î£¶»î¹ç¤À¤±¤Ç£±£±ÂÇÅÀ¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¤â´üÂÔ¤¬Âç¤¤¯¡Ö¥Þ¥¤¥Ç¥¤¥ê¡¼¡×¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬±Ê±ó¤Ë°¦¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤òºî¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ³èÌö¤¹¤ì¤ÐÈà¤ÏÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡ÖÄ«Á¯ÆüÊó¡×¤Ï¡ÖÂçÃ«¤òÈ´¤¤¤Æ£Í£Ö£Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤Î¼çÌò¤Ï´Ú¹ñ·Ï¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¹¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¨¥É¥Þ¥ó¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯¤Î£×£Â£Ã¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤Ç£±£±ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£³Âç²ñÏ¢Â³¤Ç£±¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤ÎàÀïÈÈ°·¤¤á¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¡£¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±Î½¤Î¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤È¤¢¤Þ¤ê¤ËÂÐ¾ÈÅª¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡Ö¥Á¡¼¥à½é¤Î´Ú¹ñ·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂÇÎ¨£±³ä¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñÀï¤Ï·Ú½ý¤Ç·ç¾ì¤·¡¢¼éÈ÷¤Ç¤âÉÔ°Â¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¡¢Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ï¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ò¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢´ËËý¥×¥ì¡¼¤Î¥«¥ó¡¦¥Ù¥¯¥Û¤È¤È¤â¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬º£¤ä¡ÖÂçÃ«¤è¤ê¤¦¤Þ¤¤¡££×£Â£Ã¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë´·¤ì¤¿´é¤À¡×¡Ê¥½¥¦¥ë¿·Ê¹¡Ë¡£º£ÅÙ¤Ï´üÂÔ¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£