日本野球機構(NPB)は23日、2024年度のフリーエージェント(FA)有資格者を公示しました。新たに国内FA権を取得したのは、巨人・大城卓三選手やDeNA・佐野恵太選手、阪神・大山悠輔選手、ソフトバンク・甲斐拓也選手ら24人。海外FA権を取得したのはヤクルト・田口麗斗投手やロッテ・中村奨吾選手ら7人です。これで国内FA権保有者は43人、海外FA権保有者は68人で計111人となりました。

保有選手は、日本シリーズが終了した日の翌日から土、日、祭日を除く7日間以内にFA権行使を表明する必要があります。表明した選手はFA宣言選手として公示され、その翌日から旧球団を含めた全球団と契約交渉を行うことができます。

■今季国内FA権取得者

【巨人】 高梨雄平、重信慎之介、大城卓三

【DeNA】京田陽太、筒香嘉智、佐野恵太

【中日】 木下拓哉、岩嵜翔、福谷浩司

【阪神】 坂本誠志郎、大山悠輔、糸原健斗、原口文仁

【日本ハム】 石井一成、江越大賀

【楽天】田中和基、酒居知史、阿部寿樹

【ロッテ】西野勇士

【オリックス】西野真弘

【ソフトバンク】甲斐拓也、有原航平、牧原大成、石井柊太

■今季海外FA権取得者【ヤクルト】田口麗斗【DeNA】森唯斗【広島】野間峻祥、中崎翔太【ロッテ】中村奨吾、岡大海【オリックス】若月健矢