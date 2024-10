ゴルフ用品が特価で購入出来るオープン記念セールも！つるや「つるやゴルフ一宮店」

つるやは、「つるやゴルフ一宮店」を10月24日(木)に移転オープンします。

つるや「つるやゴルフ一宮店」

所在地 :愛知県一宮市富士3丁目4-26

※共有駐車場30台完備

電話番号 :0586-26-0078

オープンセール中営業時間:10:00〜20:00

最新ギアやウエア、シューズ、グッズなど数多く取り揃える他、ゴルフ工房・試打室・測定器を完備。

地域最大級の充実の品揃え・サービスを展開し、初心者から経験者の方まで幅広く利用できます。

オープン当日より、お値打ちなキャンペーンを実施します。

コブラのLTDxドライバーや、ゼクシオ11 Xドライバーが税込15,900円、キャロウェイやニューバランスのキャディバッグが税込12,900円、有名ブランド秋冬物ウェアが最大半額など、大特価商品を多数用意!レディース用商品も数多く取り揃えられています。

また、10月24日(木)から10月27日(日)限定で、全品dポイント5倍キャンペーンを実施。

さらに、10,000円以上購入の先着50名の方に有名ブランドボール2球もプレゼントします。

●「オープン記念セール」

期間 : 2024年10月24日(木)から2024年11月4日(月・休)まで

内容 : 幅広いゴルフ用品が特価で購入できます。

限定特典: 2024年10月24日(木)から2024年10月27日(日)の4日間限定

1. 各日先着50名「有名ブランドボール(2球)」プレゼント

※10,000円(税込)以上購入の方が対象です。

2. 期間中全品対象dポイント5倍

※利用者登録&エントリーが必要です。

※キャンペーンポイントは用途期間限定・後日付与。

※キャンペーン付与上限は30,000ポイントまで。

