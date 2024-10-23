ÀÐÀîÎË¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¡¡24Æü¤ËZOZO¥´¥ë¥Õ³«Ëë
¡¡ÆüËÜ³«ºÅ¤ÎÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¢ZOZO¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î³«Ëë¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿23Æü¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤¬ÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌîCC¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¡¢ºòÇ¯¤ÏÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤Î4°Ì¤À¤Ã¤¿ÀÐÀîÎË¤Ï¡ÖºÇ½ªÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ê¾õÂÖ¤ò¡Ë¾¯¤·¤Ç¤âÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¹µ¤¨¤á¤ËÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤Ç¤Ï¥×¥íÌîµåÀ¾Éð¤äÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾ºäÂçÊå¤µ¤ó¤È²ó¤Ã¤¿¡£¡ÖÅêµå¤È¥´¥ë¥Õ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡ÊÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬¡Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤É¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤ò¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£