2028年までに箱根駅伝本選出場を目指す！明治学院大学『Road to HAKONE 2028』

明治学院大学は、箱根駅伝本選出場を目指すプロジェクト『Road to HAKONE 2028』を立ち上げました。

箱根駅伝本選出場を支援する取り組み(募金、施設の整備、応援グッズ制作)を行います。

明治学院大学『Road to HAKONE 2028』

◆概略

明治学院大学は2005年から「明学スポーツを強くするプロジェクト」を開始し、2008年から陸上競技部(長距離ブロック)への支援をスタートさせました。

初めての東京箱根間往復大学駅伝競走(以下「箱根駅伝」)予選会は47位中46位、本選は遠い存在でした。

それから16年経った2024年、第101回予選会順位は19位、総合タイムは11時間12分56秒となりました。

この順位は本学過去最高記録となります。

この数年で関東学生連合チームへ選抜される選手も出てきており、着実に力をつけています。

2024年から『Road to HAKONE 2028』を掲げ、様々な方法での支援を開始しました。

明治学院大学は2028年までにチームとして箱根駅伝本選への出場を目指します。

◆目標達成に向けた取り組み

・ロゴ「Road to HAKONE 2028」の作成

明治学院大学として箱根駅伝本選出場を目指す、その目標の実現に向けてロゴを制作しました。

ロゴは箱根と本学横浜キャンパスの両方から見える富士山をモチーフとした「A」の文字がアクセントとなっています。

株式会社OXCE アートディレクターの奥瀬 義樹氏によるデザインとなります。

大学の公式Webサイトやチームフラッグやタオルなどのグッズに使用し、選手の応援や学生、保証人、卒業生とのコミュニケーションに活用します。

箱根駅伝プロジェクト公式Webページ

https://www.meijigakuin.ac.jp/campuslife/ekiden/

応援グッズとしてタオルを制作

◆本学初、特定のスポーツ競技支援に特化した募金スタート

「MG箱根駅伝2028募金」を2024年10月にスタートさせました。

募金の使途は、陸上競技部(長距離ブロック)が使用する施設・設備の整備、備品購入、有望選手のリクルート活動費、選手への各種支援などを予定しています。

特定のスポーツ競技支援に特化した募金は、本学で初めての試みです。

明治学院大学へのご寄付について

◆第101回箱根駅伝予選会(2024年10月19日)の結果

陸上競技部(長距離ブロック)過去最高順位となる19位、11時間12分56秒を記録しました。

詳細は公式サイトを確認してください。

▼チーム成績は以下の通りです(上位10名)

チーム成績

※第101回東京箱根間往復大学駅伝競走

陸上競技部(長距離ブロック)

予選会の様子

【参考】これまでの歩み

2005年 第1期「明学スポーツを強くするプロジェクト」を発足。

(通称「スポーツプロジェクト」)

2008年 第2期 陸上競技部(長距離ブロック)への活動支援を開始。

箱根駅伝に出場することを目標。

陸上部は箱根駅伝予選会に出場し、47校中46位。

2020年 鈴木 陸が関東学生連合チームに選抜。

本学学生として初めて箱根駅伝の本選出場。

9区を走る。

4月「MG 箱根駅伝プロジェクト」を発足。

2021年 「MG 箱根駅伝プロジェクト」公式サイトの作成。

https://www.meijigakuin.ac.jp/news/archive/2021/NeiVIHVh.html

2023年 榎本 晃大が関東学生連合チームに選抜。

箱根駅伝本選の7区を走る。

2024年 箱根駅伝2028プロジェクト発足。

陸上部創部100周年。

本学陸上部有力選手の一人栗原 舜氏を取材、学内コンテンツ『明学の理由。』で紹介。

https://www.meijigakuin.ac.jp/about/why/kurihara_s/index.html

箱根駅伝予選会19位(本学過去最高記録)。

