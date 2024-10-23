「新生芋しらたきのかき揚げ」無料提供！こんにゃくパーク「新芋祭り」
こんにゃくパークは、コンニャクイモの収穫時期にあわせた新芋祭りを2024年11月15日(金)〜12月15日(日)に開催します。
こんにゃくパーク「新芋祭り」
こんにゃくパークは、コンニャクイモの収穫時期にあわせた新芋祭りを2024年11月15日(金)〜12月15日(日)に開催。
新芋祭り期間中、無料バイキングでは、2024年度産新生芋使用の「群馬の生芋糸こんにゃく」で作った「新生芋しらたきのかき揚げ」を提供します。
また、2024年度産新生芋・群馬の生芋シリーズ4品の販売を、同日2024年11月15日(金)より開始します。
■新芋祭り特別企画
2015年よりこんにゃくヌーボー解禁として、コンニャクイモの収穫シーズンの告知と共に、収穫したてのコンニャクイモを使った「群馬の生芋」シリーズをPRするための取り組みを行っています。
開催期間：2024年11月15日(金)〜12月15日(日)
＜無料バイキング：新生芋しらたきのかき揚げ＞
2024年度産新生芋使用の「群馬の生芋糸こんにゃく」を麺つゆに軽くくぐらせ、てんぷら粉をつけて揚げた、新芋祭り限定の特別メニューです。
＜2024年新芋祭り限定セット＞
2024新芋祭り・限定生芋こんにゃくセット
価格 ：1,382円(税込)
セット内容：群馬の徳用生芋板こんにゃく 350g×2袋
群馬の徳用生芋糸こんにゃく 280g×2袋
群馬の生芋玉こんにゃく 280g×2袋
群馬の生芋カットこんにゃく 280g×1袋
秘伝田楽みそ 240g×1個
(左)しらたきのかき揚げ調理風景、(右)2024新芋祭り・限定生芋こんにゃくセット
■商品概要
商品名 ：2024年度産新生芋・徳用群馬の生芋板こんにゃく
容量 ：350g
価格 ：216円(税込)
賞味期限：120日(常温)
商品名 ：2024年度産新生芋・徳用群馬の生芋糸こんにゃく
容量 ：280g
価格 ：216円(税込)
賞味期限：120日(常温)
商品名 ：2024年度産新生芋・群馬の生芋板こんにゃく
容量 ：250g
価格 ：162円(税込)
賞味期限：120日(常温)
商品名 ：2024年度産新生芋・群馬の生芋糸こんにゃく
容量 ：200g
価格 ：162円(税込)
賞味期限：120日(常温)
■こんにゃくパークおよび全国で販売中
2024年度産新生芋を使用した「群馬の生芋板こんにゃく」、「群馬の生芋糸こんにゃく」をはじめ各種こんにゃく製品は、こんにゃくパーク施設およびこんにゃくパークオンラインショップ( https://konnyaku-park.com/shop/ )、全国のスーパー店頭でも購入できます。
(上)2024年度産新生芋・徳用群馬の生芋板こんにゃく、(下)2024年度産新生芋・徳用群馬の生芋糸こんにゃく
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