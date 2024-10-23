「新生芋しらたきのかき揚げ」無料提供！こんにゃくパーク「新芋祭り」

写真拡大 (全4枚)

こんにゃくパークは、コンニャクイモの収穫時期にあわせた新芋祭りを2024年11月15日(金)〜12月15日(日)に開催します。

 

こんにゃくパーク「新芋祭り」

 

 

こんにゃくパークは、コンニャクイモの収穫時期にあわせた新芋祭りを2024年11月15日(金)〜12月15日(日)に開催。

新芋祭り期間中、無料バイキングでは、2024年度産新生芋使用の「群馬の生芋糸こんにゃく」で作った「新生芋しらたきのかき揚げ」を提供します。

また、2024年度産新生芋・群馬の生芋シリーズ4品の販売を、同日2024年11月15日(金)より開始します。

■新芋祭り特別企画

2015年よりこんにゃくヌーボー解禁として、コンニャクイモの収穫シーズンの告知と共に、収穫したてのコンニャクイモを使った「群馬の生芋」シリーズをPRするための取り組みを行っています。

開催期間：2024年11月15日(金)〜12月15日(日)

＜無料バイキング：新生芋しらたきのかき揚げ＞

2024年度産新生芋使用の「群馬の生芋糸こんにゃく」を麺つゆに軽くくぐらせ、てんぷら粉をつけて揚げた、新芋祭り限定の特別メニューです。

＜2024年新芋祭り限定セット＞

2024新芋祭り・限定生芋こんにゃくセット

価格　　　：1,382円(税込)

セット内容：群馬の徳用生芋板こんにゃく　350g×2袋

群馬の徳用生芋糸こんにゃく　280g×2袋

群馬の生芋玉こんにゃく　　　280g×2袋

群馬の生芋カットこんにゃく　280g×1袋

秘伝田楽みそ　　　　　　　　240g×1個

(左)しらたきのかき揚げ調理風景、(右)2024新芋祭り・限定生芋こんにゃくセット

■商品概要

商品名　：2024年度産新生芋・徳用群馬の生芋板こんにゃく

容量　　：350g

価格　　：216円(税込)

賞味期限：120日(常温)

商品名　：2024年度産新生芋・徳用群馬の生芋糸こんにゃく

容量　　：280g

価格　　：216円(税込)

賞味期限：120日(常温)

商品名　：2024年度産新生芋・群馬の生芋板こんにゃく

容量　　：250g

価格　　：162円(税込)

賞味期限：120日(常温)

商品名　：2024年度産新生芋・群馬の生芋糸こんにゃく

容量　　：200g

価格　　：162円(税込)

賞味期限：120日(常温)

■こんにゃくパークおよび全国で販売中

2024年度産新生芋を使用した「群馬の生芋板こんにゃく」、「群馬の生芋糸こんにゃく」をはじめ各種こんにゃく製品は、こんにゃくパーク施設およびこんにゃくパークオンラインショップ( https://konnyaku-park.com/shop/ )、全国のスーパー店頭でも購入できます。

(上)2024年度産新生芋・徳用群馬の生芋板こんにゃく、(下)2024年度産新生芋・徳用群馬の生芋糸こんにゃく

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「新生芋しらたきのかき揚げ」無料提供！こんにゃくパーク「新芋祭り」 appeared first on Dtimes.