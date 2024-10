「新生芋しらたきのかき揚げ」無料提供！こんにゃくパーク「新芋祭り」

こんにゃくパークは、コンニャクイモの収穫時期にあわせた新芋祭りを2024年11月15日(金)〜12月15日(日)に開催します。

新芋祭り期間中、無料バイキングでは、2024年度産新生芋使用の「群馬の生芋糸こんにゃく」で作った「新生芋しらたきのかき揚げ」を提供します。

また、2024年度産新生芋・群馬の生芋シリーズ4品の販売を、同日2024年11月15日(金)より開始します。

■新芋祭り特別企画

2015年よりこんにゃくヌーボー解禁として、コンニャクイモの収穫シーズンの告知と共に、収穫したてのコンニャクイモを使った「群馬の生芋」シリーズをPRするための取り組みを行っています。

開催期間:2024年11月15日(金)〜12月15日(日)

<無料バイキング:新生芋しらたきのかき揚げ>

2024年度産新生芋使用の「群馬の生芋糸こんにゃく」を麺つゆに軽くくぐらせ、てんぷら粉をつけて揚げた、新芋祭り限定の特別メニューです。

<2024年新芋祭り限定セット>

2024新芋祭り・限定生芋こんにゃくセット

価格 :1,382円(税込)

セット内容:群馬の徳用生芋板こんにゃく 350g×2袋

群馬の徳用生芋糸こんにゃく 280g×2袋

群馬の生芋玉こんにゃく 280g×2袋

群馬の生芋カットこんにゃく 280g×1袋

秘伝田楽みそ 240g×1個

(左)しらたきのかき揚げ調理風景、(右)2024新芋祭り・限定生芋こんにゃくセット

■商品概要

商品名 :2024年度産新生芋・徳用群馬の生芋板こんにゃく

容量 :350g

価格 :216円(税込)

賞味期限:120日(常温)

商品名 :2024年度産新生芋・徳用群馬の生芋糸こんにゃく

容量 :280g

価格 :216円(税込)

賞味期限:120日(常温)

商品名 :2024年度産新生芋・群馬の生芋板こんにゃく

容量 :250g

価格 :162円(税込)

賞味期限:120日(常温)

商品名 :2024年度産新生芋・群馬の生芋糸こんにゃく

容量 :200g

価格 :162円(税込)

賞味期限:120日(常温)

■こんにゃくパークおよび全国で販売中

2024年度産新生芋を使用した「群馬の生芋板こんにゃく」、「群馬の生芋糸こんにゃく」をはじめ各種こんにゃく製品は、こんにゃくパーク施設およびこんにゃくパークオンラインショップ( https://konnyaku-park.com/shop/ )、全国のスーパー店頭でも購入できます。

(上)2024年度産新生芋・徳用群馬の生芋板こんにゃく、(下)2024年度産新生芋・徳用群馬の生芋糸こんにゃく

