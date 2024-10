イヴァンカ・トランプがテイラー・スウィフトのコンサートに！父ドナルドはテイラーが大嫌いと宣言

豪華セレブの姿が度々キャッチされているテイラー・スウィフトのエラズツアーだが、マイアミ公演には思わぬゲスト…ドナルド・トランプ元米大統領の娘、イヴァンカが訪れていたようだ。Peopleによると、先週末マイアミのハードロック・スタジアムで開催されたテイラーのコンサートで、イヴァンカと13歳の娘アラベラ、そして友人たちの姿がキャッチされたそう。テイラーは先月、11月に行われるアメリカ大統領選で、民主党のカマラ・ハリス氏を支持することを表明。これを受け、対抗候補である共和党のトランプはSNSを更新し、「テイラー・スウィフトが大嫌いだ!」と綴っていた。

夫ジャレッド・クシュナーとの間に、アラベラ、ジョセフ、セオドアという3人の子どもがいるイヴァンカは、先月インスタグラムにて、アラベラの13歳の誕生日を祝福した際に、娘がテイラーのファン、スウィフティーであることを公表。テイラーのヒット曲「Blank Space」の一節“Boys only want love if it’s torture”と書かれたハート型のケーキの写真を投稿し、「私の大好きなスウィフティーにぴったりのケーキ」とキャプションを付けていた。引用:「Ivanka Trump」インスタグラム(@ivankatrump)