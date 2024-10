ヘアケアブランド「Re:innocent(リノセント)」はオリジナルヘナ*2カラーを2024年10月15日(火)より販売中です。

リノセント「オリジナルヘナ*2カラー」

価格 :2,200円(税込)

内容量:100g

色展開:オレンジベース、ブラウン、ブラック

※ヘナキャップやヘナブラシがセットになったスタートセット(別売り)のお取り扱いあり

*ヘアカラー成分

ヘアケアブランド「Re:innocent(リノセント)」はオリジナルヘナ*2カラーを2024年10月15日(火)より販売中。

カラー展開は「オレンジベース」「ブラウン」「ブラック」の3色。

レイテノール公式通販のほか、楽天市場からも購入が可能です。

*1 年齢に応じたケア

*2 ヘアカラー成分

◆リノセントヘナカラーの特徴

<大切に育て、丁寧に精製しました>

ヘナの原産国インドで大切に育てられた高品質*な原料を使用しています。

ヘナの品質は開花前の新葉、開花後の葉、古い葉のどれを使うかによって大きく左右されます。

開花前の新葉が最も良く、カラー効果もトリートメント効果もピカイチです。

古くからヘナの特産地として知られるインド・ラジャスタン州ソジャット地方で育てられたヘナの新葉のみを使用し、不純物をしっかりと取り除いて純度を高めています。

*ECOCERT認証原料 オーガニックヘナ使用

<混ざりやすく、扱いやすいテクスチャー>

どうしても手間がかかるイメージのあるヘナ染め。

少しでもヘナタイムをストレスなく楽しめるよう、扱いやすいテクスチャーにこだわっています。

水に溶けやすくダマになりにくい粉質と、なめらかで塗布しやすいテクスチャーです。

「匂い控えめ」を実現!

自宅ヘナについてまわるのがヘナ特有の青々しい匂い問題。

リノセントヘナカラーは匂い控えめを叶えました。

決して無臭ではございませんが、ご自宅での匂いストレスもやや軽減しています。

<ヘアケアハーブ配合>

ブラウンとブラックにはそれぞれ7種類のヘアケアハーブを配合しました。

髪に潤いを与えるグアーガムや、頭皮・髪を健やかに保つローズマリーなど、ハーブとの相乗効果でより艶やかに染め上がります。

オレンジベース・ブラウン・ブラック

レイテノール公式通販URL: https://c.raytenor.jp/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 圧巻のツヤ髪体験!リノセント「オリジナルヘナ*2カラー」 appeared first on Dtimes.