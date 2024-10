神戸の食文化や食材を丸ごと味わえる！ホテル セトレ神戸・舞子「つながるレストラン‐里海編‐」

「ホテル セトレ神戸・舞子」では、“神戸の食文化や食材を丸ごと味わえる”と題して、瀬戸内海や明石海峡大橋を目の前に望むホテルに滞在し、神戸の海の魅力を体感出来る「つながるレストラン‐里海編‐」を2024年10月30日(水)に開催します。

ホテル セトレ神戸・舞子「つながるレストラン‐里海編‐」

「ホテル セトレ神戸・舞子」では、“神戸の食文化や食材を丸ごと味わえる”と題して、瀬戸内海や明石海峡大橋を目の前に望むホテルに滞在し、神戸の海の魅力を体感出来る「つながるレストラン‐里海編‐」を2024年10月30日(水)に開催。

【プラン概要】

開催日時:2024年10月30日(水)14時00分チェックイン

宿泊施設:ホテルセトレ神戸・舞子(神戸市垂水区海岸通11-1)

開催場所:アジュール舞子(神戸市垂水区海岸通11)

料理人 :高見 康之氏(ホテルセトレ神戸・舞子 料理長)

漁師 :西村 和基氏(神戸市漁業協同組合理事)ほか

申込先 :ホテルセトレ神戸・舞子

https://d-reserve.jp/GSEA001F01300/GSEA001A01?hotelCode=0000000954

※宿泊プランの詳細は、上記HPで確認してください。

■当日の流れ

<1日目>

14:00 チェックイン

ホテルセトレ神戸・舞子

15:00 海辺を歩きながら乗船位置へ移動

15:30 漁船に乗り神戸の海を散策

16:30 下船、アジュール舞子へ移動

17:30 つながるレストラン開始

20:00 つながるレストラン終了

→ホテルセトレ神戸・舞子へ帰宅

【ホテル セトレ神戸・舞子】

“神戸の街”と“淡路の大地”が出会う海辺。

神戸や大阪からほんの少し足をのばせば目の前にはダイナミックな明石海峡大橋と淡路島を臨む海辺の絶景宿。

全24室の客室はすべてオーシャンビュー。

季節によって違う海の景色、海の風を感じられます。

時間とともに移りゆく風景を眺めながら、日頃の忙しさを忘れて日時計で過ごす贅沢なひと時を楽しめます。

所在地 :兵庫県神戸市垂水区海岸通11-1

TEL :078-708-3331

営業時間:[ホテル]火曜定休(祝日・夏期・年末年始を除く)

【セトレグループについて】

株式会社ホロニックが運営する地域住民・地域社会のためのコミュニティホテル「SETRE(セトレ)」。

「つながり、つなぐ」をコンセプトに、時代の文化の中で見失われてきた数々の宝物、地域に眠る「物語」を新たな「価値」に変えてお客様に届け、人と人、人と地域の絆を結んでいきたい、そんな「コミュニティホテル」を目指しています。

2005年神戸市垂水区に1号店「ホテルセトレ」をオープン。

2008年には国民年金宿舎をリノベーションし、2号店となる「セトレ ハイランドヴィラ姫路」を兵庫県姫路市にオープン。

2013年にはセトレグループ初となる新築で「セトレ マリーナびわ湖」を滋賀県守山市にオープン。

2015年には、九州初出店となる「セトレ グラバーズハウス長崎」を長崎県長崎市にオープン。

2018年12月には、奈良県奈良市に「セトレならまち」をオープンし、現在はホテル5施設の経営及び運営を実施。

【本製品に関するお客様からのお問い合せ先】

株式会社ホロニック 事業企画室

TEL:078-858-6908

