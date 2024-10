一般的な風よけでは存在しない、画期的な体験！ダイアン・サービス「AIR WING TODO」

ダイアン・サービスは、かねてより開発に取り組み、昨年特許を取得した新型のエアコン用風よけ「AIR WING TODO(エアーウィングトド)」を2024年10月23日より販売中です。

(意匠権取得済み・商標登録出願中)

ダイアン・サービス「AIR WING TODO」

「AIR WING TODO」は、風よけを想像させない先進的な筒型構造をしています。

この筒部でのアプローチにより、一般的な風よけでは存在しない、画期的な体験をお届けします。

円筒部分は、表面はスリット、中は空洞に設計されており、ここへ独自のカートリッジ(発売日現在 3種類の効果)を備えることで、カートリッジに含まれる有効成分が、エアコンからの気流に乗って室内にひろがります。

カートリッジは、「北海道森のチカラ リラックス」「化学のチカラ 空間除菌」「屋久島森のチカラ 虫よけ」の3種類を提供します。

まず1つ目の「北海道森のチカラ リラックス」は、北海道に自生する針葉樹「トドマツ」の間伐材を余すことなく使用するため、特許が認められた技術と製法を用いて、1滴1滴丁寧に抽出した貴重な精油を、ダイアン・サービスが独自にブレンドしたオリジナル精油です。

トドマツは、リラックス感が増強することが確認されており、ストレスの軽減や睡眠の質を向上させる効果があります。

(*1、*2)現代社会で疲れた私たちを優しく包み込み癒しの空間が届けられます。

続いて2つ目の「化学のチカラ 空間除菌」は、顆粒状の二酸化塩素パックです。

二酸化塩素は、私たちの生活でも用いられる馴染みの深い成分で、ウイルスの除去・除菌・消臭効果のはたらきを有することが知られています。

空気より重いという特性を活かし、「AIR WING TODO」に取付けることで、エアコンの気流に乗り上空から二酸化塩素が効果的に室内に隅々まで広がります。

最後の「屋久島森のチカラ 虫よけ」は、屋久島に生息する原生林をモデルに、30種類以上の天然の植物精油をブレンドした、忌避効果を持つ精油です。

樹木が虫から身を守る際に放つフィトンチッド効果をエアーウィングで再現しました。

忌避効果が持つ独特な臭いではなく、まるで自然の中にいるような心地の良い優しい香りで、お部屋の中に虫を寄せ付けません。

天然精油を使用しているため、ペットがいる空間でも使えます。

ダイアン・サービスのエアーウィングはメーカーや型式を問わず、ほとんどのエアコンに使用できます。

面倒な工事や工具も必要ありません。

専用アダプターをエアコンに取付け、ワンタッチでどなたでも手軽に取付出来ます。

近年、私たちには地球規模で起きている異常気象や温暖化、大気汚染等人体に及ぼす影響への対策が求められています。

今回発売する新型エアーウィング「AIR WING TODO」をエアコンに取り付けることで、24時間365日室内の空気が循環し、エアコン使用時の電気使用量を減らすとともに、専用カートリッジによるウイルスの除菌・浄化効果、ストレスの軽減やより質の良い睡眠を実現することで、私たちのいつもの生活がより一層豊かになることが期待できます。

*1 トドマツの香りがある環境とない環境で、30分以内に入眠できたかという検証を行ったところ、香りありの場合では、ない場合よりも4.8%入眠できた割合が高くなった。

(滋賀大学調べ)

*2 トドマツの香りがある環境とない環境で、睡眠中に目が覚めたかという検証を行ったところ、香りありの場合では、ない場合よりも8.7%途中で目覚める割合が減った。

