軽量で持ち運びに便利！AMDIA「KIWI Spark」

AMDIAは、イタリア発の次世代電子タバコ「KIWI Spark」の日本語パッケージ版を販売中です。

AMDIA「KIWI Spark」

価格(税込) :2,970円(本体)

サイズ :111mm(高さ)×15.5mm(直径)

重量 :34g

バッテリー容量:700mAh

充電タイプ :Type-C

出力 :3.7V/9W〜16W

USB入力 :5V/1A

■日本限定のパッケージデザインで登場

「KIWI Spark」は、パッケージだけでなく取り扱い説明書も日本語に対応しており、初めての方でも安心して使えます。

日本語パッケージ

日本語対応説明書で初めての方も安心

■次世代のテクノロジーで進化した体験

KIWI Sparkは、最新の加熱技術により、スムーズで豊かなフレーバーを実現。

喫煙者が求める満足感をしっかりと提供しながら、従来の喫煙習慣をより健康的に置き換えることができます。

また、軽量で持ち運びに便利なデザインにより、いつでもどこでも手軽に使用できる点も特徴です。

■環境に配慮した持続可能な選択肢

使い捨てではなくリフィル式カートリッジを採用するKIWI Sparkは、環境への負担を減らし、サステナブルなライフスタイルを支援します。

高品質な素材とイタリアの洗練されたデザインが、機能性だけでなく環境にも配慮した次世代の電子タバコ体験を提供します。

洗練されたデザインと使い心地“KIWI Spark”

【販売ページ】 https://www.beyondvape.jp/lp/26/?ac=pr01

■取り扱い店舗募集のお知らせ

株式会社AMDIAは「KIWI Spark」の日本市場での取り扱い店舗様を同時に募集しています。

日本国内の家電量販店、タバコ専門店、オンラインショップなどでの販売を希望する店舗様は、以下の連絡先までお問い合わせください。

株式会社AMDIA

電話番号 : 03-3353-7800

メールアドレス: info@beyondvape.jp

