¾ÅÆîMFÃÓÅÄ¾»À¸¤¬Îý½¬Éüµ¢¡ª 26Ç¯¤Ö¤ê¤Î£´Ï¢¾¡¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö¤¹¤°¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡10·î23Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÎÎý½¬¤Ç¡¢Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÓÅÄ¾»À¸¤¬Ìó£±¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ë»Ñ¤ò¸½¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤Ï£¹·î14Æü¤ÎJ£±Âè30Àá¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀï¡Ê¡ü£°¡Ý£³¡Ë¤Ç±¦Ä¹ÆâÅ¾¶Ú¤òÂ»½ý¡£ËÜ¿Í¤¬¡Ö°ÊÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢Í½Ãû¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î²ø²æ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃÓÅÄ¤Ï¡¢´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ÕÌÀ¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÎý½¬¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÊý¤¬¿ÈÂÎ¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤â¥¥Ä¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÊý¤¬³Ú¡£µ×¡¹¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ú²èÁü¡Û¸åÈ¾AT¤ËÅÄÃæÁï¤¬·àÅªµÕÅ¾ÃÆ¡ª ¾ÅÆî¤¬¼ó°Ì¹Åç¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç»ÄÎ±¤ËÂç¤¤Ê¾¡¤ÁÅÀ£³¡ª¡ÃJ£±Âè34Àá ¾ÅÆî £²¡Ý£± ¹Åç
¡¡º£µ¨¤Ï£³¡Ý£µ¡Ý£²¤Î±¦¤Î¥µ¥¤¥É¥Ü¥é¥ó¥Á¡Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡Ë¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÓÅÄ¡£Î¥Ã¦¤Þ¤Ç¤Î30»î¹ç¤Ç£´¥´¡¼¥ë¡¦£³¥¢¥·¥¹¥È¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¿ô»ú¤Ç¤âJ£±¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤ÎÉé½ý¤ÏÁêÅö¤ÊÄË¼ê¤À¤È·üÇ°¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¾®ÌîÀ¥¹¯²ð¤¬°ÂÄê¤·¤¿»Å»ö¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¡£¾®ÌîÀ¥¤ÎÊ³Æ®¤â¤¢¤ê¡¢32Àá¡¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¡Ê¡»£³¡Ý£²¡Ë¡¢33Àá¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¡Ê¡»£²¡Ý£°¡Ë¡¢34Àá¡¦¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¡Ê¡»£²¡Ý£±¡Ë¤ÈÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤Æ£³Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Î³°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿ÃÓÅÄ¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÁ´ÂÎ¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î£³Ï¢¾¡¡£Áê¼ê¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ¤â¥Ö¥ì¤º¤ËÀï¤Ã¤Æ¡¢µÕÅ¾¾¡¤Á¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ÄÎ±Áè¤¤¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¶¯°ú¤ÊÀï¤¤Êý¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î¾åÀÑ¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¡¢¹¬¤¤Ä¹¤¤Î¥Ã¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡½çÄ´¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄ´À°¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢11·î£³Æü¤Î¼¡Àá¡¦FCÅìµþÀï¤Ë½Ð¾ì²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£J£±¤Ç26Ç¯¤Ö¤ê¤Î£´Ï¢¾¡¤¬¤«¤«¤ë°ìÀï¡£ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿£±½µ´Ö¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ë°Õµ¤¸®¹â¤À¡£¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Å¤«¤»¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü´äß·Æäºã¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡ÃÓÅÄ¤Ï£¹·î14Æü¤ÎJ£±Âè30Àá¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀï¡Ê¡ü£°¡Ý£³¡Ë¤Ç±¦Ä¹ÆâÅ¾¶Ú¤òÂ»½ý¡£ËÜ¿Í¤¬¡Ö°ÊÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢Í½Ãû¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î²ø²æ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃÓÅÄ¤Ï¡¢´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ÕÌÀ¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÎý½¬¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÊý¤¬¿ÈÂÎ¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤â¥¥Ä¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÊý¤¬³Ú¡£µ×¡¹¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ú²èÁü¡Û¸åÈ¾AT¤ËÅÄÃæÁï¤¬·àÅªµÕÅ¾ÃÆ¡ª ¾ÅÆî¤¬¼ó°Ì¹Åç¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç»ÄÎ±¤ËÂç¤¤Ê¾¡¤ÁÅÀ£³¡ª¡ÃJ£±Âè34Àá ¾ÅÆî £²¡Ý£± ¹Åç
¡¡º£µ¨¤Ï£³¡Ý£µ¡Ý£²¤Î±¦¤Î¥µ¥¤¥É¥Ü¥é¥ó¥Á¡Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡Ë¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÓÅÄ¡£Î¥Ã¦¤Þ¤Ç¤Î30»î¹ç¤Ç£´¥´¡¼¥ë¡¦£³¥¢¥·¥¹¥È¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¿ô»ú¤Ç¤âJ£±¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ´ÂÎ¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î£³Ï¢¾¡¡£Áê¼ê¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ¤â¥Ö¥ì¤º¤ËÀï¤Ã¤Æ¡¢µÕÅ¾¾¡¤Á¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ÄÎ±Áè¤¤¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¶¯°ú¤ÊÀï¤¤Êý¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î¾åÀÑ¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¡¢¹¬¤¤Ä¹¤¤Î¥Ã¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡½çÄ´¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄ´À°¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢11·î£³Æü¤Î¼¡Àá¡¦FCÅìµþÀï¤Ë½Ð¾ì²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£J£±¤Ç26Ç¯¤Ö¤ê¤Î£´Ï¢¾¡¤¬¤«¤«¤ë°ìÀï¡£ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿£±½µ´Ö¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ë°Õµ¤¸®¹â¤À¡£¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Å¤«¤»¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü´äß·Æäºã¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë