　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42564.26　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42029.51　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41343.79　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41193.65　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40631.58　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40397.01　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39823.04　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39450.24　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39233.64　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39122.48　　均衡表転換線(日足)
38757.44　　6日移動平均線
38503.47　　25日移動平均線
38452.42　　26週移動平均線
38237.30　　75日移動平均線
38220.66　　200日移動平均線

38104.86　　★日経平均株価23日終値

38042.94　　均衡表基準線(日足)
37940.59 　　新値三本足陰転値
37835.70　　13週移動平均線
37752.61　　均衡表転換線(週足)
37739.48　　均衡表雲上限(週足)
37556.70　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37081.81　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36875.81　　均衡表雲上限(日足)
36791.45　　均衡表雲下限(日足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36609.93　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36437.76　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35711.19　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35663.16　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35039.83　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35009.78　　均衡表雲下限(週足)
34340.58　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33641.89　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　 8.74(前日11.14)
ST.Slow(9日)　　11.99(前日17.73)

ST.Fast(13週)　 81.30(前日82.37)
ST.Slow(13週)　 77.78(前日78.14)

［2024年10月23日］

株探ニュース