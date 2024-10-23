【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(23日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42564.26 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42029.51 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41343.79 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41193.65 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40631.58 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40397.01 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39823.04 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39450.24 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39233.64 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39122.48 均衡表転換線(日足)
38757.44 6日移動平均線
38503.47 25日移動平均線
38452.42 26週移動平均線
38237.30 75日移動平均線
38220.66 200日移動平均線
38104.86 ★日経平均株価23日終値
38042.94 均衡表基準線(日足)
37940.59 新値三本足陰転値
37835.70 13週移動平均線
37752.61 均衡表転換線(週足)
37739.48 均衡表雲上限(週足)
37556.70 ボリンジャー:-1σ(25日)
37081.81 ボリンジャー:-1σ(26週)
36875.81 均衡表雲上限(日足)
36791.45 均衡表雲下限(日足)
36791.45 均衡表基準線(週足)
36609.93 ボリンジャー:-2σ(25日)
36437.76 ボリンジャー:-1σ(13週)
35711.19 ボリンジャー:-2σ(26週)
35663.16 ボリンジャー:-3σ(25日)
35039.83 ボリンジャー:-2σ(13週)
35009.78 均衡表雲下限(週足)
34340.58 ボリンジャー:-3σ(26週)
33641.89 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 8.74(前日11.14)
ST.Slow(9日) 11.99(前日17.73)
ST.Fast(13週) 81.30(前日82.37)
ST.Slow(13週) 77.78(前日78.14)
［2024年10月23日］
株探ニュース