

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42564.26 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42029.51 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41343.79 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41193.65 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40631.58 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40397.01 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39823.04 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39450.24 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39233.64 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39122.48 均衡表転換線(日足)

38757.44 6日移動平均線

38503.47 25日移動平均線

38452.42 26週移動平均線

38237.30 75日移動平均線

38220.66 200日移動平均線



38104.86 ★日経平均株価23日終値



38042.94 均衡表基準線(日足)

37940.59 新値三本足陰転値

37835.70 13週移動平均線

37752.61 均衡表転換線(週足)

37739.48 均衡表雲上限(週足)

37556.70 ボリンジャー:-1σ(25日)

37081.81 ボリンジャー:-1σ(26週)

36875.81 均衡表雲上限(日足)

36791.45 均衡表雲下限(日足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36609.93 ボリンジャー:-2σ(25日)

36437.76 ボリンジャー:-1σ(13週)

35711.19 ボリンジャー:-2σ(26週)

35663.16 ボリンジャー:-3σ(25日)

35039.83 ボリンジャー:-2σ(13週)

35009.78 均衡表雲下限(週足)

34340.58 ボリンジャー:-3σ(26週)

33641.89 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 8.74(前日11.14)

ST.Slow(9日) 11.99(前日17.73)



ST.Fast(13週) 81.30(前日82.37)

ST.Slow(13週) 77.78(前日78.14)



［2024年10月23日］



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