BABYMONSTER、収録曲「Love In My Heart」のMVを制作

BABYMONSTERが「Love In My Heart」のミュージックビデオを撮影すると明かした。超大型プロジェクトとして1stフルアルバムの意味にふさわしい内容に注目が集まっている。YG ENTERTAINMENTは本日(23日)、「[DRIP] THIS WEEK'S PREVIEW TRACKS」を公開した。 これによると、4番トラック「Really Like You」と6番トラック「Love In My Heart」の音源の一部が25日と26日午前0時にそれぞれ公開される。

収録曲の音源を先行公開する大胆なプロモーションが、ファンの期待をより一層高めている。「Love In My Heart」の文字の上に「3RD M/V IN PROGRESS」という文字が登場し、これでダブルタイトル曲である「CLIK CLAK」「DRIP」に続き、3番目に制作されるミュージックビデオが追加で公開された。先日、総括プロデューサーのヤン・ヒョンソクは音楽への自信を示し、今回のアルバムで3本以上のミュージックビデオを披露することを予告した。その約束通り、彼女らの今回のカムバックが、YGの全面的な支援の下で超大型プロジェクトとして生まれ変わったことが分かった。YGは「『CLIK CLAK』『DRIP』のダブルタイトル曲でカムバックの幕を開け、『Love In My Heart』で後続曲の活動を続ける予定だ。それぞれ異なる魅力を持った楽曲であるだけに、多彩な魅力でいっぱいな彼女らの活動を楽しみにしてほしい」と伝えた。今週ベールを脱ぐ「Really Like You」は90年代のヒップホップR&Bスタイルのグルーヴが詰まっており、「Love In My Heart」は軽快なビートに込めた彼女らならではの明るい魅力がうかがえる楽曲だ。これらをはじめとする多様なジャンルの9曲が収録された1stフルアルバムは、11月1日午後1時に発売される。