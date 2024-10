台湾に拠点を置く半導体製造企業のTSMCが、中国企業のHuaweiのAIチップを生産していたことが明らかになりました。TSMCによるHuawei設計チップの生産はアメリカの輸出規制に抵触する可能性があり、TSMCは問題発覚直後にアメリカ商務省に通知したとされています。Exclusive: TSMC told US of chip in Huawei product after TechInsights finding, source says | Reuters

Huawei Technologies’ Latest AI Processors Were Made by TSMC - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-22/huawei-technologies-latest-ai-processors-were-made-by-tsmcアメリカは中国に対する高性能半導体の輸出を厳しく制限しており、「アメリカ製の半導体製造装置」を使う外国企業に対しても中国への輸出を制限するように求めています。このため、TSMCも中国へ高性能半導体を輸出できない状況となっています。ところが、半導体関連調査会社のTechInsightsがHuaweiの製品を分解調査した結果、TSMCが製造した半導体が含まれていることが明らかになりました。ロイターに情報を寄せた匿名の人物によると、TSMCの半導体はHuaweiのAIチップ「Ascend 910B」に含まれていたとのこと。「Ascend 910B」の前モデルに当たる「Ascend 910」はTSMCの7nmプロセスで製造されていることが大々的にアピールされていましたが、「Ascend 910B」はHuaweiがアメリカの輸出規制対象に指定された後に発売したモデルであり、TSMCは製造に関与していないはずでした。TSMCはBloombergに対して「当社は2020年9月中旬以降、Huaweiに対して製品を供給していない。当社はアメリカ商務省に連絡したが、現時点では当社が調査の対象になったとは認識していない」という声明を発表しました。また、Huaweiは「アメリカ商務省が2020年に当社を輸出規制の対象として以来、TSMCに製造を依頼したことはない」とコメントしています。なお、アメリカは中国に対する半導体輸出規制の強化を進めており、日本を含む同盟国にも足並みをそろえるように圧力をかけていることが報じられています。アメリカの議員らが日本に対し「中国への半導体製造装置の輸出規制を強化しろ」と圧力をかけている - GIGAZINE