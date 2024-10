舞浜アンフィシアター公演上演2周年達成！劇団四季ディズニーミュージカル『美女と野獣』

2024年10月23日(水)、東京ディズニーリゾート内、舞浜アンフィシアターで上演中のディズニーミュージカル『美女と野獣』は、舞浜公演の上演2周年を達成!

本編終了後に特別カーテンコールが実施されました。

劇団四季ディズニーミュージカル『美女と野獣』舞浜公演上演2周年

開催日:2024年10月23日(水)12:30公演

特別カーテンコール対象公演:2024年10月22日(火)〜25日(金)

会場:舞浜アンフィシアター(千葉県浦安市舞浜2-50)

ディズニーミュージカル『美女と野獣』はディズニーが演劇ビジネスに初進出した作品で、1994年にブロードウェイで初演されました。

劇団四季は翌1995年に初演。

以来、10都市(東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、京都、広島、静岡、仙台、舞浜)で上演を重ね、6,000回当日時点での総入場者数は、約583万人となっています。

今回の舞浜公演では、舞台美術を一新し、台本・演出もリニューアル。

『美女と野獣』初演のクリエイティブスタッフたちが自ら再構築を手掛け、上海ディズニーリゾートで2018年から2020年に掛けて上演されたバージョンを踏襲した新演出版で上演されています。

そんな劇団四季ディズニーミュージカル『美女と野獣』は、舞浜公演の上演2周年を迎えました。

通常カーテンコール終了後、ルミエール役 大木智貴(おおきともたか)さんが代表でご挨拶。

本日はご来場いただき、誠にありがとうございます。

『美女と野獣』舞浜公演は、本日、上演2周年を迎えました。

この日を迎えることができましたのも、ひとえに、ここ舞浜アンフィシアターに足を運んでくださったお客様の、あたたかいご声援の賜物と、出演者・スタッフ一同、心より御礼申し上げます。

これからも作品の感動をお届けできるよう、誠心誠意つとめてまいります。

引き続きご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

本日は、誠にありがとうございました。

その後、「美女と野獣(リプライズ)」を特別バージョンで披露!

会場は大きな拍手に包まれました☆

舞浜アンフィシアターで公演中のディズニーミュージカル『美女と野獣』

10月22日からは新グッズも販売中です。

