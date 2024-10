赤ちゃんのミルクづくりにも安心して使える！コスモライフ「ハミングウォーター」

コスモライフが取り扱う浄水型ウォーターサーバー「ハミングウォーター」の公式サイトを、2024年10月22日(火)に全面リニューアルしました。

コスモライフ「ハミングウォーター」

コスモライフが取り扱う浄水型ウォーターサーバー「ハミングウォーター」の公式サイトを、2024年10月22日(火)に全面リニューアル。

つきましてはリニューアル記念とし、「約1,000点から選べる!デジタルカタログギフトが当たるキャンペーン」をハミングウォーター公式Instagramにて2024年11月6日(水)まで開催します。

このキャンペーンは、ハミングウォーターの公式Instagramをフォローし、キャンペーンの投稿にコメントするだけでどなたでも参加できます。

さまざまなライフスタイルにフィットするアイテムが多数準備されています。

<キャンペーン概要>

・応募期間:2024年10月23日(水)〜11月6日(水)

・景品 :約1,000点から選べるデジタルカタログギフト

・当選人数:10名様

・応募条件:

(1)ハミングウォーター公式Instagramをフォロー

https://www.instagram.com/hummingwater__official/

(2)キャンペーン投稿に、ハミングウォーター公式サイトや製品へのご感想をコメント

■公式サイトリニューアルについて

ハミングウォーター公式サイト: https://www.hummingwater.com/

今回のリニューアルでは、ブランドの世界観を表現するとともに、製品特徴や設計に込められた想いをより明確に伝え、ハミングウォーターの強みを分かりやすく伝えることを重視。

サイトデザインは、ブランドカラーとハミングバードのモチーフ、そして製品特徴でもある曲線を用いて、ブランドのやわらかな世界観を表現。

また、トップページでは、「自分らしさ はじまる。」のブランドメッセージと合わせてムービーを掲載し、ハミングウォーターのある生活をよりイメージしやすいよう工夫されています。

■公式サイトリニューアルのポイント

使う人の気持ちに寄り添ったこだわりの設計をはじめ、ハミングウォーターの魅力をより深く知っていただくため、新たに2つのコンテンツを公開しました。

■浄水型ウォーターサーバー「HummingWater(ハミングウォーター)」とは

水道水を注ぐだけで、ご自宅でいつでもおいしいお水を飲むことができる新しいタイプのウォーターサーバーです。

従来のペットボトルや宅配型のウォーターサーバーと比べて、重たい水ボトルの購入や交換をする必要もなく、水ボトルを保管するスペースも不要。

毎月定額制だから、飲み水だけではなく料理にも気兼ねなく使えます。

浄水フィルターも6ヶ月に1回、自動的にお届けするので水ボトルを日中受け取りにくい単身の方やご夫婦など幅広い層に利用されています。

■ハミングウォーターの浄水力

浄水性能は業界トップクラス。

独自のフィルターで26種類の不純物を徹底除去。

有機フッ素化合物PFAS(PFOS・PFOA)も除去可能で、赤ちゃんのミルクづくりにも安心して使えます。

更に、最大1,800Lも浄水できるので、使用量も気にせずたっぷり使えるのも安心です。

毎日の暮らしに寄り添いサポートしてくれる、そんなウォーターサーバーです。

