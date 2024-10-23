TBS¡¡10¡¦27ÆÃÈÖ¡ÖÆüËÜSÂè2Àï¡õ½°±¡Áª¡×°ÛÎã¤ÎWÀ¸Ãæ·Ñ¡ª²òÀâ¤ÏÆâÀîÀ»°ì»á¡¡³«É¼Â®ÊóÃæ¤ÏÉû²»À¼
¡¡TBS¤Ïº£·î27Æü¤ËÆÃÈÖ¡Ö·èÀï¡ª¶ÛµÞWÃæ·Ñ¡¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2024¡ßÁªµó¤ÎÆü¡×¡Ê¸å5¡¦45¡Á¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤òÊÔÀ®¤·¡¢¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡ÖDeNA¡ß¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ê¸á¸å6»þ¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤È½°±¡Áª¤Î³«É¼Â®Êó¤òÊüÁ÷¡£°ÛÎã¤Î¥À¥Ö¥ëÀ¸Ãæ·Ñ¤È¤Ê¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈÉ½¡ÊEPG¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö20»þº¢¤«¤é¿ï»þ¡¢Áªµó¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Áªµó¾ðÊóÊüÁ÷Ãæ¤Ï¡¢ÌîµåÃæ·Ñ¤Î²òÀâ¡¦¼Â¶·¤ÏÉû²»À¼¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×¤Î¤ªÃÇ¤ê¤â¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊüÁ÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£»ëÄ°Î¨¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈÂ¦¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµåÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¡ØDeNA¡ß¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ù¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤¬·è¤Þ¤ë½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¡ØÁªµó¤ÎÆü¡Ù¡£2¤Ä¤Î·èÀï¤ò¶ÛµÞWÃæ·Ñ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ä¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î²òÀâ¤ÏÎ¾·³¤ËºßÀÒ¤·¤¿¡ÈÃ»´ü·èÀï¤Îµ´¡ÉÆâÀîÀ»°ì»á¡£¼Â¶·¤ÏTBS¤Î¿·¥¿±ÙÃË¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£
¡¡¡ÖÁªµó¤ÎÆü¡×¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡£3²óÌÜ¤ÎÁªµóÆÃÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏTBS¤Î°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¡õ¥Û¥é¥óÀé½©¤Î¡ÖN¥¹¥¿¡×¥³¥ó¥Ó¡£ÆÃÊÌ»Ê²ñ¤Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªSmile!¡Á¡×¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¡£³«É¼Â®Êó¤ÏTBS¤ÎÀÖ²®Êâ¥¢¥Ê¡¢ÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¡£¥²¥¹¥È¤Ï¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢´ßÇî¹¬»á¡¢¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¡£