◆WILD BLUE&DXTEEN「TGCしずおか」初出演決定

【モデルプレス=2024/10/23】2025年1⽉11⽇、静岡県・ツインメッセ静岡北館⼤展⽰場にて『SDGs推進 TGC しずおか 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下:TGCしずおか2025)』が開催。この度、メインアーティスト第1弾とMCが発表された。第1弾メインアーティストとして解禁となったのは、5人組ボーイズグループ・WILD BLUE(ワイルドブルー)と、6⼈組グローバルボーイズグループ・DXTEEN(ディエックスティーン)。2組とも、今回「TGCしずおか」に初出演となる。

◆MCは竹内由恵&ハリー杉山 3開催連続タッグに

◆「TGCしずおか2025」概要

WILD BLUEは9⽉6⽇に1st Digital Single「WILD BLUE」をリリース。10⽉30⽇にリリースを控える最新曲「Bubbles」は、メンバーの⼭下幸輝が出演中のドラマNEXT「私の町の千葉くんは。」(テレ東系)の主題歌に起⽤されるなど話題を呼んでいる。DXTEENは、JO1(ジェイオーワン)・INI(アイエヌアイ)の弟分として昨年2023年5⽉にデビュー。デビューから1周年を迎えた2024年5⽉〜6⽉には、初の全国ツアー「2024 DXTEEN 1ST ONE MAN LIVE TOUR 〜START OF THE QUEST〜」を完⾛し、10⽉に開催された初の全国ツアーアンコール公演は成功を収めた。さらにMCには、⼈気⾳楽番組「ミュージックステーション」にて、同番組史上最⻑となる2008年〜2013年の5年連続でサブ司会を務め、現在は静岡県に移住し、⼦育てをしながら、ラジオパーソナリティやバラエティ番組への出演などワーキングママとして活躍する竹内由恵と、⽇本語、英語、中国語、フランス語の4か国語を操る卓越した語学⼒を持ち、司会、リポーター、モデル、俳優とマルチに活躍するハリー杉山が就任。「TGCしずおか」3開催連続タッグで届ける。(modelpress編集部)イベント名称:SDGs推進 TGC しずおか 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION(略称:SDGs推進 TGC しずおか 2025)開催⽇時:2025年1⽉11⽇(⼟)開場12:30 開演14:00 終演18:30(予定)会場:ツインメッセ静岡 北館⼤展⽰場(〒422-8006静岡県静岡市駿河区曲⾦3-1-10)ゲストモデル:嵐莉菜、池田美優、大峰ユリホ、岡崎紗絵、香川沙耶、加藤ナナ、川口ゆりな、雑賀サクラ、鈴木ゆうか、せいら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、トラウデン直美、なえなの、永瀬莉子、那須ほほみ、藤本リリー、ブリッジマン遊七、みとゆな、村上愛花、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、莉子 他 ※50音順ゲスト:井上想良、王林、とうあ、中町兄妹、なこなこカップル、山下幸輝、よしあき&ミチ 他 ※50音順メインアーティスト:DXTEEN、WILD BLUE 他 ※50音順MC:竹内由恵、ハリー杉山 ※50音順【Not Sponsored 記事】