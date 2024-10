ME:IのMOMONA、振袖写真公開でファンを魅了！「ME:IとYOU:MEのおかげで最高のものに」と感謝も

サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生した11人組ガールズグループME:I(ミーアイ)のメンバー、MOMONA(笠原桃奈)が振袖姿を公開し、多くのファンの心を掴んでいる。MOMONAは「Today is my birthday 出逢ってくれて、見つけてくれて、ありがとう」と感謝の気持ちを表明。KEIKO(清水恵子)との顔を寄せた2ショットなどを投稿した。さらに、「プライベートでちゃんと写真を残していなかったから、ついこの間叔母の振袖を借りて親戚皆に手伝ってもらって着付けして、二十歳ギリギリ駆け込みで振袖写真を撮ってきたよ!」と、振袖を着た経緯を明かした。写真からは公園での撮影を楽しんだ様子も伝わってくる。この投稿に対し、ユーザーからは「誕生日おめでとう」「桃奈の振袖姿もっとみたいよ〜めっちゃ似合ってる」などのコメントが寄せられ、彼女の美しい振袖姿に感動したファンが多いようだ。MOMONAは「二十歳の一年、ME:IとYOU:MEのおかげで最高のものになりました。これからもよろしく!!」と、これからの活動への意気込みも語っており、ファンとの絆を大切にしていることが伺える。