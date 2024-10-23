日本野球機構（NPB）は23日、2024年度のフリーエージェント（FA）有資格者を公示した。国内FA権を今季取得したのは24選手、海外FA権は7選手。新たに31人が取得し、合計111選手となった。

今季新たに国内FA権を取得したのはソフトバンク・甲斐拓也捕手（31）、阪神・大山悠輔内野手（29）、DeNA・佐野恵太外野手（29）、筒香嘉智内野手（32）、巨人・大城卓三捕手（31）ら24人。

海外FA権はヤクルト・田口麗斗投手（29）、DeNA・森唯斗投手（32）、広島・野間峻祥外野手（31）ら7人。

日本シリーズ終了日の翌日から土、日曜日と祝日を除く7日以内に在籍球団に意思を伝えればFA権を行使でき、「FA宣言選手」として公示された翌日から契約交渉が可能となる。

各球団のFA有資格者一覧は以下の通り（○は今季取得。23日現在）

【巨人】

（国内）〇高梨雄平、〇重信慎之介、〇大城卓三

（海外）坂本勇人、丸佳浩、菅野智之、長野久義、小林誠司

【ヤクルト】

（海外）〇田口麗斗、石川雅規、川端慎吾、青木宣親、中村悠平、山田哲人、石山泰稚、西川遥輝、嘉弥真新也

【DeNA】

（国内）〇京田陽太、〇筒香嘉智、〇佐野恵太、三嶋一輝、柴田竜拓、戸柱恭孝、西浦直亨

（海外）〇森唯斗、伊藤光、大田泰示、宮崎敏郎、山崎泰晃、桑原将志

【中日】

（国内）〇木下拓哉、〇岩崎翔、〇福谷浩司、田島慎二、松葉貴大、加藤翔平、ビシエド

（海外）大島洋平、大野雄大、後藤駿太、涌井秀章、高橋周平、祖父江大輔、中田翔、中島宏之

【阪神】〇坂本誠志郎、〇大山悠輔、〇糸原健人、〇原口資仁、、岩貞祐太

（海外）梅野隆太郎

【広島】

（国内）上本崇司、磯村嘉孝

（海外）〇野間峻祥、〇中崎翔太、会沢翼、松山竜平、菊池涼介、堂林翔太、田中広輔、大瀬良大地、九里亜蓮、野村祐輔

【日本ハム】

（国内）〇石井一成、〇江越大賀、加藤貴之

（海外）宮西尚生、中島卓也、鍵谷陽平

【楽天】

（国内）〇田中和基、〇酒居知史、〇阿部寿樹、茂木栄五郎

（海外）岸孝之、島内宏明、浅村栄斗、田中将大、岡島豪郎、辛島航、則本昂大、鈴木大地

【西武】

（国内）源田壮亮

（海外）栗山巧、金子侑司、中村剛也、炭谷銀仁朗

【ロッテ】

（国内）〇西野勇士、石川歩

（海外）〇中村奨吾、〇岡大海、唐川侑己、角中勝也、益田直也、荻野貴司

【オリックス】

（国内）〇西野真弘、大城滉二、小田裕也

（海外）〇若月健矢、T−岡田、安達了一、比嘉幹貴

【ソフトバンク】

（国内）〇甲斐拓也、〇有原航平、〇牧原大成、〇石川柊太、東浜巨、武田翔太

（海外）今宮健太、中村晃、柳田悠岐、和田毅