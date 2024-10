早期購入特典「エコバッグプレゼント」キャンペーンも！かねふく「お歳暮冬ギフト」

かねふくは、2024年10月21日(月)よりお歳暮受付を開始しました。

かねふく「お歳暮冬ギフト」

かねふくは、2024年10月21日(月)よりお歳暮受付を開始!

人気No.1商品「ふとっぱら明太子」を始め、季節限定の「冬の彩りセット」やSNSで話題の「明太もつ鍋」等を、特別価格で販売。

お歳暮ギフトとしてだけでなく、自宅でも楽しめる商品です。

■早期特典

商品代金合計13,000円(税込)以上購入で自宅お届けのある方にエコバッグプレゼント!

おしゃれで可愛く機能的なショッピングバッグです。

先着1,500名様限定。

無くなり次第終了です。

【おすすめ商品】

■ふとっぱら明太子700g(6〜8本) 送料無料5,800円(税込)

一本あたり約90gの特大3Lサイズの原料を使用した人気No.1商品。

一般的なサイズの明太子の約1.5倍と、お茶碗からはみ出すほどの圧倒的なボリュームです。

口の中でプチプチと弾ける大きな粒立ちが楽しめるふとっぱら明太子は、ご贈答に喜ばれること間違いなしです。

ふとっぱら明太子700g

■冬の彩りセット(計5品) 送料無料5,600円(税込)

お徳用切子や人気加工品計5品をオリジナルギフト箱に詰めた季節限定商品です。

身近な方への贈り物にも自分へのご褒美にもぴったり。

かねふく商品を満喫できるお得なセット商品です。

冬の彩りセット(計5品)

■博多詰合せ 辛子明太子・たらこ360g(各180g) 送料無料4,800円(税込)

ピリッと辛い「辛子明太子」と唐辛子不使用の「たらこ」を詰め合わせです。

辛いものが苦手な方や小さなお子様がいるご家庭にも贈りやすい、人気の商品です。

博多詰合せ 辛子明太子・たらこ360g

■明太もつ鍋(3〜4人前) 送料無料4,500円(税込)

かねふく直営の名店「築地ふく竹」の大人気メニュー。

国産牛もつと明太子の贅沢な組み合わせはご家族みんなで楽しめます。

〆はちゃんぽんとチーズリゾットがおすすめ。

これからの寒い季節にぴったりの商品です。

明太もつ鍋(3〜4人前)

■期間

2024年10月21日(月)〜2024年12月26日(木)

■特典

【早期特典】

商品代金合計13,000円(税込)以上購入でご自宅お届けのあるお客様にエコバッグプレゼント。

先着1,500名様限定。

無くなり次第終了。

【送料特典】

お届け先様一ヶ所ごとに購入金額10,000円以上で送料無料。

【ネット特典】

ネットでの購入はいつでもポイント2倍。

■包装・のしについて

御歳暮をはじめ、慶事や仏事の包装・のしにも対応します。

かけのし、名入れも承ります。

■メッセージカードについて

メッセージカードの無料同梱サービスも承ります。

定型カード・オリジナルメッセージカードを商品に添えてお届けします。

詳しくはこちら

https://www.kanefuku.co.jp/ec/guide/gift/

■お届けについて

【年内お届け最終受付】

2024年12月20日(金)受付分まで

【年内最終出荷】

2024年12月27日(金)まで

【年末年始休業】

2024年12月28日(土)〜2025年1月5日(日)

■販売

かねふく公式通販サイト「めんたい通」

https://www.kanefuku.co.jp/ec/campaign/2024winter/gift/

