¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤¬Àä¹¥¤ÎÆ°¤¡¡¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹
¡¡Âè170²óÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ê27Æü¡¦Åìµþ11R2000¥á¡¼¥È¥ë¼Ç¡¢G1¡Ë¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¬23Æü¡¢ÅìÀ¾¡ÊÈþ±º¡¢·ªÅì¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯¤Î3´§ÌÆÇÏ¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤¬Àä¹¥¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡·ªÅì¤Î·ªÅìCW¡Ê¥¦¥Ã¥É¥Á¥Ã¥×¡Ë¤ÇÃ±Áö¡£ÃæÆâÅÄ½¼ÀµÄ´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÄ´À°ÄøÅÙ¡£Æ°¤¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£G15¾¡ÌÜ¤Ø¸þ¤±¡¢»ë³¦ÎÉ¹¥¤À¡£
¡¡¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï¥Ý¥ê¥È¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥¹¤ÇÊ»¤»¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÆ°¤¤¤¿¡£Í§Æ»¹¯É×Ä´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÇ¯Æâ¤Ç°úÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµ²±¤Ë¤â»Ä¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Èþ±º¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬W¥³¡¼¥¹¤ÇÊ»¤»¡¢¹¥»þ·×¡£¼ê¹Ë¤ò¼è¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤Ï¡Ö¾õÂÖ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£