&TEAM、デジタルシングル「十五夜（Jyuugoya）」本日リリース！大きな夢と野心を込めた作品

&TEAMが、本日10月23日(水)に、デジタルシングル「十五夜(Jyuugoya)」をリリースした。これにより、ミュージックビデオと音源が先行公開されたタイトル曲「十五夜(Jyuugoya)」に加えて、収録曲「Big好き(suki)」の音源が公開となった。「十五夜(Jyuugoya)」は、1stシングル「五月雨(Samidare)」、2ndシングル「青嵐(Aoarashi)」に続いて、表現する春夏秋冬を通じて結束する少年たちの物語の第3章で、新譜2曲を収録。少年たちの「僕らなら叶えられる」という十五夜の満月のように大きな夢と野心を込めた作品に仕上がっている。

タイトル曲「十五夜(Jyuugoya)」は、リリースに先駆け公開されたアニメーションミュージックビデオが話題を集めた。BTS(防弾少年団)の「Dynamite」、ジョングクの「3D(feat. Jack Harlow)」、&TEAMの「Dropkick」などを手がけたDavid Stewartがソロプロデュースした楽曲で、君とならこの満月よりも大きな夢を叶えられると確信する少年たちの秋の夜長が描かれている。本日より音源の配信が開始された「Big好き(suki)」は、可愛らしいタイトルとは裏腹に、力強いベースとアップビードなリズムで刻まれる収録曲。秋の夜に輝く月のように大きく満ちていく君への好きという感情を包み隠さずポップに歌った本楽曲は、これまで以上に積極的に君への愛を語る、&TEAMの新しいラブソングに仕上がった。K-POP界にヒット曲をもたらし、&TEAMの「War Cry」や「Beat the odds」を共作したDavid Wilsonが、キャッチーなメロディーを導き出すColin Magalong、Wyatt Sandersと共に手がけた本楽曲の作詞には、デビュー当時からプロデュースに携わるSoma Genda、数多くの&TEAMの曲に参加したJamil Kazmiの最強タッグに加え、シンガーソングライター・ラッパーのASOBOiSMと我儘ラキアのメンバーHoshikuma Minamiが初参加している。10月4日(金)に&TEAMとして初めて手掛けたアニメの主題歌「Beat the odds」、10月11日(金)にはNHK「みんなのうた」に書き下ろした「MEME」、さらに10月18日(金)には「連続ドラマW ゴールデンカムイー北海道刺青囚人争奪編ー」第3話エンディングテーマ「Feel the Pulse」を配信し、「十五夜(Jyuugoya)」を含めると異例の4週連続の新曲配信で話題を集めている。さらに、12月18日には、2ndアルバム「雪明かり(Yukiakari)」をリリース予定。十五夜の満月のように大きな夢と野心を掲げ成長し続ける彼らに注目してほしい。

■リリース情報

DIGITAL SINGLE「十五夜(Jyuugoya)」

2024年10月23日(水)リリース

詳細はこちら



形態数:3形態



<初回限定盤A>

1,320円(税込)/PDZV-1329

・OUT BOX(W63×H93×D13mm)

・LYRIC CARD(W55xH85mm/2枚)

・PHOTO CARD A(W55xH85mm/9枚)

・M∞CARD(W55xH85mm)



<初回限定盤B>

1,320円(税込)/PDZV-1330

・OUT BOX(W63×H93×D13mm)

・LYRIC CARD(W55xH85mm/2枚)

・PHOTO CARD B(W55xH85mm/9枚)

・M∞CARD (W55xH85mm)



<初回限定盤C>

1,320円(税込)/PDZV-1331

・OUT BOX(W63×H93×D13mm)

・LYRIC CARD(W55xH85mm/2枚)

・PHOTO CARD C(W55xH85mm/9枚)

・M∞CARD(W55xH85mm)



