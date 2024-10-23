自分だけのオリジナルパフェを楽しむ！「クリスマススノードームパフェ」が横浜・大宮で11月20日から限定販売
2024年11月20日（水）から12月25日（水）まで、株式会社ベストブライダルが運営するレストランにて『クリスマススノードームパフェ』が販売される。これは、横浜の「リストランテマンジャーレ伊勢山」と「リストランテマンジャーレウォーターエッジYOKOHAMA」、さらに大宮の「大宮璃宮カフェ＆レストラン四季庭」で楽しめる特別なパフェだ。
このパフェは、フレッシュないちごとピスタチオの風味を楽しめる贅沢な一品。見た目にもこだわり、大きなオーナメントが飾られ、雪が降る演出でクリスマスの雰囲気を存分に味わえるように仕上げられている。グラスの中には、シャンパンライムのジュレ、濃厚なピスタチオケーキ、サクサクのクランブル、甘酸っぱいいちごなどが美しく層をなしており、食べるごとにその魅力を堪能できる。
グラスの上部には、ハーゲンダッツのストロベリーアイスクリームと、華やかなマスカルポーネのムースがトッピングされており、特にクリスマスらしいオーナメントムースが目を引く。仕上げには、雪を模した演出を自分で行えるため、オリジナルのパフェ作りが楽しめる。
「クリスマススノードームパフェ」の販売は、クリスマスをテーマにした優雅で豪華なティータイムを提供することを目的としている。大きな窓から差し込む明るい陽射しの下、特別なひとときを過ごすことができる。
■商品情報
商品名：クリスマススノードームパフェ
販売期間：2024年11月20日（水）〜12月25日（水）※要予約
販売価格：カフェ付 2,760円〜（消費税・サービス料込）
販売店舗：横浜・大宮の3店舗
■販売店舗詳細
・リストランテ マンジャーレ 伊勢山
販売期間：2024年11月20日（水）〜12月25日（水）※要予約
販売価格：カフェ付 2,760円（消費税・サービス料込）
住所：神奈川県横浜市西区宮崎町58-3 伊勢山ヒルズ1F
アクセス：JR「桜木町駅」より徒歩7分
定休日：火曜日（祝日を除く）、年末
お問合せ：045-260-8845
予約：https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-11677/?restaurant=iseyama_mangiare
・リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA
販売期間：2024年11月19日（火）〜12月25日（水）※要予約
販売価格：カフェ付 2,760円（消費税・サービス料込）
住所：神奈川県横浜市神奈川区大野町1-4 横浜アートグレイスポートサイドヴィラ3F
アクセス：JR「横浜」駅きた東口Aより徒歩7分
定休日：月曜日（祝日を除く）、不定休日あり
お問合せ：045-440-6881
予約：https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-11561/?restaurant=yokohama_mangiare
・大宮璃宮 カフェ＆レストラン 四季庭
販売期間：2024年11月20日（水）〜12月25日（水）※要予約
販売価格：カフェ付 2,530円（消費税・サービス料込）
住所：埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7 アートグレイス大宮璃宮3F
アクセス：JR「土呂」駅より徒歩9分
定休日：火曜日（12月24日・祝日を除く）、12月26日（土）〜1月2日（木）
お問合せ：048-662-5551
予約：https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-11344/?restaurant=shikitei
このパフェは、フレッシュないちごとピスタチオの風味を楽しめる贅沢な一品。見た目にもこだわり、大きなオーナメントが飾られ、雪が降る演出でクリスマスの雰囲気を存分に味わえるように仕上げられている。グラスの中には、シャンパンライムのジュレ、濃厚なピスタチオケーキ、サクサクのクランブル、甘酸っぱいいちごなどが美しく層をなしており、食べるごとにその魅力を堪能できる。
グラスの上部には、ハーゲンダッツのストロベリーアイスクリームと、華やかなマスカルポーネのムースがトッピングされており、特にクリスマスらしいオーナメントムースが目を引く。仕上げには、雪を模した演出を自分で行えるため、オリジナルのパフェ作りが楽しめる。
「クリスマススノードームパフェ」の販売は、クリスマスをテーマにした優雅で豪華なティータイムを提供することを目的としている。大きな窓から差し込む明るい陽射しの下、特別なひとときを過ごすことができる。
■商品情報
商品名：クリスマススノードームパフェ
販売期間：2024年11月20日（水）〜12月25日（水）※要予約
販売価格：カフェ付 2,760円〜（消費税・サービス料込）
販売店舗：横浜・大宮の3店舗
■販売店舗詳細
・リストランテ マンジャーレ 伊勢山
販売期間：2024年11月20日（水）〜12月25日（水）※要予約
販売価格：カフェ付 2,760円（消費税・サービス料込）
住所：神奈川県横浜市西区宮崎町58-3 伊勢山ヒルズ1F
アクセス：JR「桜木町駅」より徒歩7分
定休日：火曜日（祝日を除く）、年末
お問合せ：045-260-8845
予約：https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-11677/?restaurant=iseyama_mangiare
・リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA
販売期間：2024年11月19日（火）〜12月25日（水）※要予約
販売価格：カフェ付 2,760円（消費税・サービス料込）
住所：神奈川県横浜市神奈川区大野町1-4 横浜アートグレイスポートサイドヴィラ3F
アクセス：JR「横浜」駅きた東口Aより徒歩7分
定休日：月曜日（祝日を除く）、不定休日あり
お問合せ：045-440-6881
予約：https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-11561/?restaurant=yokohama_mangiare
・大宮璃宮 カフェ＆レストラン 四季庭
販売期間：2024年11月20日（水）〜12月25日（水）※要予約
販売価格：カフェ付 2,530円（消費税・サービス料込）
住所：埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7 アートグレイス大宮璃宮3F
アクセス：JR「土呂」駅より徒歩9分
定休日：火曜日（12月24日・祝日を除く）、12月26日（土）〜1月2日（木）
お問合せ：048-662-5551
予約：https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-11344/?restaurant=shikitei