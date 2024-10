タリーズコーヒーは、2024年10月30日(水)より「ハリー・ポッター」からインスパイアされたコラボレーションを展開!

タリーズコーヒー「ハリー・ポッター」『Magical Coffee Time』

発売日:2024年10月30日

タリーズコーヒーは、2024年10月30日(水)より「ハリー・ポッター」からインスパイアされたコラボレーションを展開!

日本で約800店舗を展開するタリーズコーヒーは『Magical Coffee Time』と題し、2021年のホリデーシーズンより、さまざまなアイテムを通じて、「ハリー・ポッター」の世界観を展開。

コラボレーション4年目となる今回は、映画第4作目『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』をフィーチャーしたアイテムが登場します。

ドリンクには、作中に登場する「パンプキンパスティ」の味わいを表現したカフェラテや、燃え盛る青い炎を表現したロイヤルミルクティーを提供。

さらに、トライウィザード・トーナメント(三大魔法魔術学校)のキーとなるモチーフをちりばめた限定デザインカップを使用し、コラボレーションの世界観が楽しめます。

グッズやビーンズには「炎のゴブレット」をイメージしブルーを基調としたカフェアイテムや、作中の名シーンでもあるユールボール、第4作目の登場するキャラクターをモチーフにした、ここでしか手に入らないアイテムが多数販売されます。

ドリンク

ドリンクは専用のデザインカップで提供。

画像左「ホグワーツ特急 パンプキンパスティラテ」

(HOT/ICED) Tallサイズのみ:695円(税込)

ホグワーツ特急の中でハリーが注文したシーンでも知られる「パンプキンパスティ」をモチーフにしたカフェラテ。

パンプキンのコクのある甘さとシナモンの香りが広がり、トッピングのクラッシュパイの食感がアクセントになっています。

画像右「炎のゴブレット ロイヤルミルクティー」

(HOT/ICED) Tallサイズのみ:695円(税込)

ベルガモットの香りのホイップクリームと、ホワイトチョコで「炎のゴブレット」の燃え盛る青い炎を表現した幻想的なビジュアルのロイヤルミルクティー。

鮮やかな見た目に爽やかな香り、まろやかな甘さが楽しめるマジカルな一杯です。

トライウィザード・トーナメント アクリルスタンド

販売期間・デザイン(数量限定):

10/30(水)〜 セドリック・ディゴリー/ビクトール・クラム

11/6(水)〜 ハリー・ポッター/フラー・デラクール

上記ドリンクを1杯ご購入につき、+700円(税込)で「トライウィザード・トーナメント アクリルスタンド」が1点付けられます。

『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』の登場人物4名のアクリルスタンド。ドリンクと一緒に並べて撮影すると、「ハリー・ポッター」の世界観がより一層楽しめます。

※10/30(水)は、ひとりにつきアクリルスタンド2点まで

フード

1.「トライウィザード・トーナメント ドーナツ」 740円(税込)/4個入

トライウィザード・トーナメントに参加した登場人物をモチーフにした、色鮮やかなドーナツ。しっとりした食感で、コーヒーや紅茶と合わせて楽しめます。

2.「ホグワーツ ベイクドチョコレートケーキ」 590円(税込)

チョコとホイップクリームのシンプルな味わいのベイクドケーキ。作中のシーンで登場するケーキをイメージしています。

3.「ホグワーツ キャロットケーキ」 590円(税込)

ニンジンの甘みにシナモンなどのスパイスがアクセントになったスイーツ。カフェラテやミルクティーとのペアリングがおすすめです。

4.「ボーバトン パン・オ・ショコラ」 390円(税込)

作中に登場するフランスの魔法学校「ボーバトン」の制服や生徒をイメージした、鮮やかな青いチョコを包んだパン・オ・ショコラです。

5.「ダームストラング ポガチャ」 390円(税込)

作中に登場する魔法学校「ダームストラング」の生徒の出身国ブルガリアの伝統パン。甘酸っぱいヨーグルト風味のクリームと、ストロベリージャムの味わいが広がります。

6.「クィディッチ・ワールドカップ 金のスニッチ トリュフ」 1,215円(税込)/8粒入

ミルクチョコ味のガナッシュを入れたトリュフを金のスニッチに見立てています。クィディッチ・ワールドカップのポスターをデザインしたパッケージは、ギフトとしてもおすすめです。

7.「トライウィザード・トーナメント ドラゴン巾着クッキー」 1,790円(税込)/8枚入

魔法省エンブレムの巾着に入った、ホワイトチョコ風味のクッキー。ドラゴンや金の卵など、作中に登場するモチーフをプリントしています。

6.「クィディッチ・ワールドカップ 金のスニッチ トリュフ」には、限定デザインのステッカーが入っています。

グッズ・ビーンズ

TULLY’S DELIGHTFUL GIFTをコンセプトに、コーヒー豆やマグ、コースターなどのカフェアイテムをはじめとする、タリーズならではの特別なラインナップです。

自分で使うのはもちろん、誰かにギフトとして贈りたくなるようなワクワク感が詰まったアイテムが展開されます。

1.「ローブ風ブランケット(クィディッチ)」

3,960円(税込)

ハリーがトライウィザード・トーナメントで着用したローブをブランケットで再現しました。防寒やコスチュームとしても使えます。

2.「ユールボール ガラスペン」 2,990円(税込)

「ハリー・ポッター」とタリーズコーヒーのロゴがシンプルにデザインされたガラスペン。インクとペン置きがセットになっており、ギフトにもおすすめです。

3.「ステンドグラス風しおり(マーメイド)」 1,390円(税込)

作中のワンシーンをモチーフにした、ステンドグラス風しおり。文庫本に挟むのにちょうどよいサイズです。

4.「ユールボール ブックカバー」 2,190円(税込)

淡いブルーの色合いに、ユールボールのデザインを施したブックカバー。ぜひ、ステンドグラス風しおりとセットで、活用できます。

5.「トライウィザード・トーナメント アクリルスタンド」 4種 対象ドリンクに+700円(税込)で購入可能

登場人物4名と、「応援バッジ」をモチーフにしたアクリルスタンド。ドリンクと一緒に、コラボレーションならではの世界観を楽しめます。

6.「チェンジングバッジ」

690円(税込)/1個

作中の「応援バッジ」を表現した缶バッジ。角度を変えると、顔画像と文字デザインが変化します。

7.「ユールボール カードケース」 1,800円(税込)

ユールボールの招待状をモチーフにした、カードケース。落ち着いたデザインに、内側にはダンスステップのプリントを施しています。

8.「タリーズカード クィディッチ・ワールドカップ(オリジナルホルダー付) 1,290円(税込)〜

クィディッチ・ワールドカップのポスターをデザインしたタリーズカードと、オリジナルホルダーのセット。ギフトとしてもおすすめです。

9.「マジカルタイムコーヒー(トライウィザード・トーナメント)」 1,550円(税込)/150g(粉)

すっきりとした苦みとやわらかな酸味の心地よいバランス。飲みやすいマイルドテイストに仕上げたコーヒーです。専用の紙箱とミニステッカーが付いています。

10.「ユールボール マグ」 2,400円(税込)

淡いブルーのマグに、正面にはダンスシーンのシルエット、背面にはダンスステップをイメージした足跡のデザインを施しています。

11.「クィディッチ・ワールドカップ コースター」 990円(税込)

クィディッチ・ワールドカップの出場国が描かれた、華やかなデザインのコースター。マグとのセットで使用するのもおすすめです。

12.「コンパクトミラー(ヘドウィグ)」 1,290円(税込)

手書きのヘドウィグイラストを施したコンパクトな二面鏡。今回初お披露目となる描き下ろしデザインで、ここでしか手に入らないアイテムです。

13.「トランプカードコレクション(炎のゴブレット)」 2,300円(税込)

2023年に好評だったトランプカードコレクション。

2024年は第4作目にフィーチャーし、ハリー、クラム、フラー、セドリック、4名の様々なシーンを用いています。

カードゲームとしても、インテリアとしても使用できる、54枚すべてがビジュアルカードのプラスチック製トランプです。

14.「仕切りトート(ヘドウィグ)」

2,990円(税込)

ヘドウィグの手書きイラストが描かれたトート。内側には仕切りがあり、ノートパソコンやA4サイズが入る大きめのサイズで、推し活のバッグとしてもおすすめです。

15.「タリーズジップス シングルサーブ マジカルタイムコーヒー(炎のゴブレット)」 1,490円(税込)/4P

バランスがよく、飲みやすいマイルドテイストに仕上げたコーヒーを、簡便性タイプでもお楽しみいただけます。「炎のゴブレット」をデザインした透明のポーチ入りで、ギフトとして活用するのもおすすめです。

※上記アイテムの購入は、10月30日(水)のみ、おひとり様1種類につき、2点までとなります(8.9.15を除く)

タリーズコーヒー 公式楽天市場店・一部店舗販売アイテム

コスチュームとしてもおすすめのヘドウィグアイテムを、タリーズコーヒー 公式楽天市場店及び一部店舗にて販売します。

タリーズコーヒー 公式楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/tullyscoffee-official/

販売店舗はこちらをご確認ください https://www.tullys.co.jp/cpn/harrypotter2024_oct/goods.html

【タリーズコーヒー 公式楽天市場店、一部店舗販売アイテム】

1.「ローブ風ブランケット(ヘドウィグ)」

3,960円(税込)

2.「もこもこヘドウィグ マフラーストール」 3,480円(税込)

3.「ヘドウィグ グローブ」 3,300円(税込)

※公式楽天市場店では、販売価格が異なります。

All characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)

※ドリンク・フードの価格は店内飲食時の価格です。テイクアウトの場合は税率が異なります。

※一部取扱いをしていない店舗がございます。

※画像はイメージです。

