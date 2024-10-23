Ž¢Áþ°Ž£¤ÈŽ¢¼»ÅÊŽ£¤ÏŽ¤¤É¤Á¤é¤¬"¤è¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö"¤«
¡Ö´¶¾ð¤ÎÇÈ¡×¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¤µ¤ó¤·¡¿PIXTA¡Ë
ÁâÆ¶½¡¡¦±ÊÊ¿»û¤ÇÌó20Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö½¤¹Ô¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿ÁµÁÎ¤ÎÆîÄ¾ºÈ»á¤Ï¡¢¡Ö±ÊÊ¿»û¤ÏµðÂçÁÈ¿¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤ÎÂç´ë¶È¤ÈÆ±¤¸¡£Éô²¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¾å»Ê¤ÏÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡£Æü¡¹¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´°Â¤é¤«¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡Ö´¶¾ð¤ÎÇÈ¡×¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤ó¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤µ¤À¤ÈÀâ¤¯Æî»á¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ìñ²ð¤Ê¡Ö2¤Ä¤Î´¶¾ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Æî»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¿·ÈÇ¡¡ÁµÁÎ¤¬¶µ¤¨¤ë¿´¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ëÀ¸¤Êý¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
´¶¾ð¤ÎÇÈ¤«¤é¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤ó¹ß¤ê¤ë¡×µ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë
¤È¤¤Ë¤Ï´¶¾ð¤¬ÍÉ¤é¤®¡¢Âç¤¤¯ÇÈÎ©¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»ä¤¬¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¤½¤¦ÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±ÊÊ¿»û¤ÎÌòÎÀ»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£
ÁâÆ¶½¡¤ÎÁíËÜ»³¤Ç¤¢¤ë±ÊÊ¿»û¤Ï¡¢¤ª¤ª¤¼¤¤¤ÎÁÎÎ·¤¬½êÂ°¤¹¤ëµðÂçÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£ÁÎÎ·¤Î½¸ÃÄ¤È¤¤¤¨¤É¡¢Ìò¿¦¤¬·è¤á¤é¤ì½øÎó¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÂç´ë¶È¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Éô²¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¾å»Ê¤ÏÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£Æü¡¹¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ï¤ì¤ï¤ìÁµÁÎ¤Ë¤ÏºÁÁµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü²Ý¤ÎºÁÁµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶¾ð¤ä»×¹Í¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó¼×ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Ë°Õ¼±¤¬¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤·¡¢¾õ¶·¤ò¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉô²¼¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Ø¼¨¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤½¤â¤½¤â½é¤á¤«¤é¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤«¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤É¤ó¤Ê¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ºÁÁµ¸å¤Ï¤½¤¦»×¤¤Ä¾¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦Æ°¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¼¡¤ÎÅ¸³«¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»×¹Í¤ä´¶¾ð¤ÎÇÈ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢Êª»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´¶¾ð¤ÎÎ®¤ì¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¡¢½¬´·¤È¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¡ÖÉÔÆ°¿´¡×¤ò°é¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬³°¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ¬¤Ç±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¾ð¤ä»×¹Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç»ß¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´¶¾ð¤ä»×¹Í¤ÎÆ°¤¤òÄÀÀÅ²½¤µ¤»¡¢°Õ¼±¤ÎÊý¸þ¤òÀÚ¤ê´¹¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¤Û¤¦¤«¤é´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃ±Ä´¤ÊÆùÂÎÏ«Æ¯¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬¼ý¤Þ¤ë
ÁÎÎ·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ººÁÁµ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£°ìÄê¤Î»ØÆ³¤È·±Îý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ì¤ÐºÁÁµ»ØÆ³¤ò¤¹¤ë»û±¡¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç»×¹Í¤ä´¶¾ð¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¼×ÃÇ¤·¤Æ¡¢¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ëµ¤·Ú¤Ê¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¶¾ð¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤ó¹ß¤ê¤Æ¡¢¡ÖÊ¿¾ì¡Ê¤Ò¤é¤Ð¡Ë¡×¤ËÌá¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»¶Êâ¤¹¤ë¡¢ÀÎ¤Î°¦ÆÉ½ñ¤òÆÉ¤à¡¢¤ªÃã¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦¡£¿©»ö¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¡¢È©¤Î´¶³Ð¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Ê¤¬¤é¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢»×¹Í¤ä´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤¬ÀÅ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¿´¤¬¤¶¤ï¤¶¤ï¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¸«¤ë¤ÈÏÃ¤¹½÷À¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áð¤à¤·¤ê¤äÀã¤«¤¤Ê¤É¤ÎÃ±½ãÏ«Æ¯¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Ã±Ä´¤ÊÆùÂÎÏ«Æ¯¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬¼ý¤Þ¤ê¡¢¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¿Í¤¬¡Ö¤ª»û¤Ë¤ª»²¤ê¤¹¤ë¤È¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ç¡¢´¶¾ð¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢»û¼Ò»²¤ê¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÆü¾ï¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡×¤ä¡Ö¸æÍø±×¡×¤ò¤â¤é¤¤¡¢¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¡×¤Ë¹Ô¤¯»²ÇÒ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¡Ö¼è°ú¡×¤Ç¤¹¡£²¿¤«¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¡×¤òÅö¤Æ¤³¤ó¤Ç¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ï¡¢¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¡×¤ä¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹Í¤¨¤ëÁ°¤Î½õÁö¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¾ì¤ò¤Ê¤é¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Î¤¿¤á¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê»É·ã¤¬¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤«¤®¤ê¤Þ¤¹¡£²¹Àô¤äÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È´¶¾ð¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈóÆü¾ï¤Î»É·ã¤Ï¤³¤Î¾ì¹çÉÔ¸þ¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤ê¶½Ê³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÀÎ¤Î°¦ÆÉ½ñ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¶»Ìö¤ë¤è¤¦¤ÊËÁ¸±¾®Àâ¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡£Ã¸¡¹¤ÈÆÉ¤á¤ëÃ»ÊÔ½¸¤ä³¨ËÜ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»¶Êâ¤äÆþÍá¡¢¤ªÃã¤ä¿©»ö¤Ê¤É¤Ç¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¸Þ´¶¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
º£µó¤²¤¿¤â¤Î¤Ë¤«¤®¤é¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤òÃµ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÅÀ¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊªÍýÅª¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤º¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¤Õ¤À¤ó¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥¤¥¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÉ¬¤º»¬¤Ó¤Ä¤¤Þ¤¹¡£½¬´·¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÁÁµÆ±ÍÍ¡¢¤³¤ì¤âµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ìÄê¤Î·±Îý¤¬Í×¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÅÜ¤ê¤Ï¡¢²¿¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤
¤¢¤ëÏ·»Õ¤¬¡¢°ÊÁ°¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¾ºÈ¡¢²¶¤â90ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¤³¤È¤Ï²òÃ¦¡Ê¤²¤À¤Ä¡¿ÈÑÇº¤«¤éÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦¡¢¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢½÷¤Ë¹û¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¤Ê¡¢ÅÜ¤ë¤Î¤À¤±¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ¬¤Ë¤¯¤ë¤ó¤À¤è¡£ÅÜ¤ê¤«¤é¤Ï²òÃ¦¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ê©¤ÎÆ»¤Ï±ó¤¤¤Ê¡×
Ç°¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Ï·»Õ¤¬¡ÖÆ¬¤Ë¤¯¤ë¡×¤Î¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÏ·»Õ¤Ï¡¢»û¤ÇÀïºÒ¸É»ù¤ÎµßºÑ³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÁðÊ¬¤±¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£
Èà¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤äÈá»´¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¤´Ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµ´Ø¿´¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ï·»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎÅÜ¤ê¤Ï½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ëÂç»ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼Î¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´¶¾ð¤¬·ã¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¿´¤ÎÏÈ¤ÎÃæ¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·°ìÈÌÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢ÅÜ¤ê¤¬¡¢¼ê¤³¤º¤ë´¶¾ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢90ºÐ¤ÎÁµÁÎ¤Þ¤Ç¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡Ö¤â¤¦ÅÜ¤é¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤ÇÉô²¼¤ò¼¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¸ÀÆ°¤ËÊ¢¤¬Î©¤Á¡¢ÅÜ¤ê¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¥«¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅÜ¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¯¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤éÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ï°Ú½Ì¤¹¤ë¤«È¿È¯¤¹¤ë¤À¤±¤À¤È¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅÜ¤ë¹Ô°Ù¤Ë¸úÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡£¡ÖÌäÂê¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡×¤È²á·ã¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÜ¤ê¤Ë¤Þ¤«¤»¤ÆÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï·è¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÌäÂê¤¬²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¡¢Ã¯¤«¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾å»Ê¤¬¡Ö·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¤¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÉô²¼¤ò¼¸¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÊó¹ð¤¬¤Þ¤ï¤ê¤¯¤É¤¤¡×¤ÈÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼¸¤é¤ì¤¿¤Û¤¦¤Ï¡¢¼¡¤«¤é¤Ï¡¢Ã¼Åª¤Ë¸½¾õÊó¹ð¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Ã»µ¤¤Ê¾å»Ê¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë·ã¹·¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢ÅÜ¤ì¤ÐÌäÂê¤¬²ò·è¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¡×¤È¡¢»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤À¤±Âª¤¨¤Æ¡¢Í¾·×¤ÊÅÜ¤ê¤Ï¼õ¤±Î®¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¿Í¤¬ÅÜ¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡ÖÀµ¤·¤¤¤³¤È¡×¤¹¤é¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢°ì»þÅª¤Ë¥à¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤µ¤Û¤É·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì¹ç¤âÀµ¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢Ê©¶µ¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â±ó¤¤´¶¾ð¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡ÖÅÜ¤ë¡×¹Ô°Ù¤ò¤È¤Æ¤â·ù¤¤¤Þ¤¹¡£¶ì¤·¤ß¤òÀ¸¤ß¡¢¸ç¤ê¤òË¸¤²¤ë3¤Ä¤ÎÆÇ¡Ö»°ÆÇ¡Ê¤µ¤ó¤É¤¯¡¿ìÅ¡¢âÓ¡¢ÃÔ¡áìÅ¤ê¡¢ÅÜ¤ê¡¢¶ò¤«¤µ¡Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤Þ¤¿ÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¡¢ºÆ¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¤è¤½Êª»ö¤Ï¡¢¤¢¤ë°ìÄê¤Î¾ò·ï¤Ç¤·¤«À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÅÜ¤ê¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤òÆ¬¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÅöºÂ¤ÎÅÜ¤ê¤òÄÃ¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÁê¼ê¤«¤éÊªÍýÅª¤ËÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾²¤ËÄ¾ÀÜºÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡Ê°Ø»Ò¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¸ú²ÌÅª¡Ë¡£
¶ì¤·¤¤¼»ÅÊ¤Ï¡¢ºø³Ð¤¬À¸¤ó¤À´¶¾ð¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤
ÅÜ¤ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¼»ÅÊ¤Ë¤â¿Í´Ö¤ÏÈÑ¤ï¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ´¤ì¤äÁ¢Ë¾¤Ê¤é¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡×¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼»ÅÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖËÜÍè¡¢¼«Ê¬¤¬»ý¤Ä¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÂ¾¿Í¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤¦ºø³Ð¤¹¤ë¤«¤é·ã¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼»ÅÊ¤Îº¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï½êÍÍß¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÉÔÅö¤Ë¤âÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤äÂ¹ÀµµÁ¤Ë¤Ï¼»ÅÊ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¯¤éÌîµå¤¬¹¥¤¤Ç¤â¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤ÏÈà¤é¤ÈÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼»ÅÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸òºÝÁê¼ê¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤ë¤Ù¤°¦¾ð¡×¤ò¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¶¥ÁèÁê¼ê¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬ÆÀ¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¡×¤ËÀè¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤«¤é¡¢¼»ÅÊ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤â¤·½ÐÀ¤¶¥Áè¤ÇÉé¤±¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤ò¿¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂº·É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¼»ÅÊ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤â¤µ¤é¤ËÀº¿Ê¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡£¼»ÅÊ¤Ï¡¢´¶¾ð¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥×¥é¥¹¤ÎºîÍÑ¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Áþ°¤è¤êÀ¼Á¤¬°¤¤¤Î¤¬¼»ÅÊ
Æ´¤ì¤äÁ¢Ë¾¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¤¢¤Î¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Ç½Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼»ÅÊ¤Ï¡¢¡ÖÉÔÅö¤Ë¤âÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ç½Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Áþ°¤è¤êÀ¼Á¡Ê¤¿¤Á¡Ë¤¬°¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Áþ°¤Ï¿Í¤ò¹ÔÆ°¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼»ÅÊ¤Ï¿Í¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤â¡¢¥×¥é¥¹¸ú²Ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼»ÅÊ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¡¢¡Ö´ª°ã¤¤¤·¤¿½êÍÍß¡×¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤¤Å¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¼»ÅÊ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤«¤Ë¼»ÅÊ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤¬ËÜÅö¤ËÉÔÅö¤Ê¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¤É¤ª¤ê¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Í»ö²Ý¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÈà½÷¤Ï¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà½÷¼«¿È¤ÏÊÌ¤ÎÁê¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£
ËÜ¿Í¤ÏÉÔÅö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ì¤ÐÉÔÅö¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÇ§¼±¼«ÂÎ¤Ëºø³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¡£¼»ÅÊ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¼»ÅÊ¤ÏÌµÂÌ¤Ê´¶¾ð¤À¤È°ìÈ¯¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¼»ÅÊ¤Î¼öÇû¤«¤éÆ¨¤ì¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆî Ä¾ºÈ ¡§ ÁµÁÎ¡Ë