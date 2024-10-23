Æü¸þÏË¡¢¶¦±é¤ÎÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤«¤é¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¡×¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ö¸¤¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤â¡×¡Ä¾Î»¿¤ËÂç¾È¤ì
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆü¸þÏË¡Ê20¡Ë¤¬¼ç±é¡¢ÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ¡Ê25¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ê24Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦25¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤¬23Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç³«¤«¤ì¡¢Æü¸þ¤Ï¡Öµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¡£Çßß·¤Ï¡ÖÁá¤¯³§¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î»àË´»ö¸Î¤ÎÀÕÇ¤¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ò´³¤µ¤ì¤¿¼ã¼êÊüÁ÷ºî²È¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡È¥Ç¥¹¥²¡¼¥àºî²È¡É¤È¤·¤Æ²áµî¤Ë¼õ¤±¤¿º¨¤ß¤òÀ²¤é¤·¤Æ¤¤¤¯Éü½²¥É¥é¥Þ¡£¼ç±é¤ÎÆü¸þ¤Ï¼ã¼êºî²È¡¦¸ÍÂ¼¾¢¿¿¡¢¥Ç¥¹¥²¡¼¥àÀ©ºî²ñ¼Ò¼ã¼ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦½©ß·ÏÂ¤òÇßß·¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡½é¼ç±é¤ÎÂæËÜ¤ò¤â¤é¤¤¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤¾¤È¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇßß·¡£¡Ö¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï»Â¿·¡£¤Ê¤¸¤ß¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ã¤Ý¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆü¸þ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¹¥²¡¼¥àÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥Â¥å¡¼¥µ¡¼¤ò±é¤¸¤ëÇßß·¤Ï¡ÖÀµµÁ´¶¤¢¤ë¤È¤³¤í¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ï»÷¤Æ¤ë¤«¤â¡×¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÈÇµÌÚºä463ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤À¤¬¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¿¤ÃÀµÌÌ¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡Ä¡£¤³¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤È¤Î°ã¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£Æü¸þ¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤È¤³¤È¤ó¤ä¤ë¤È¤³¤í¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤·¤¿Áê¼ê¤Î°õ¾Ý¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¢¤Ã¤¿2¿Í¡£Æü¸þ¤Ï¡Ö¸µ¡¹¡¢¤¹¤´¤¯¥¯¡¼¥ë¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ëÂç¿Í¤Î´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¡£¥¤¥¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò³§¤µ¤ó¤Ç¶¦Í¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Çßß·¤Ï¡ÖÇ¯²¼¤À¤±¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¡£Ã¯¤è¤ê¤â¸½¾ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¿¡£¿Í¤Ê¤Ä¤Ã¤³¤¯¤Æ¡¢¼ã¤µ¤æ¤¨¤Î¸¤¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤â¡£Ç¯Áê±þ¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÌµ¹¤¡Ê¤à¤¯¡Ë¤Ê¾¯Ç¯¤Ï¡×¤ÈÆü¸þ¤ò¥Ù¥¿Ë«¤á¡£¤¹¤ë¤È¡¢¾È¤ì¤Þ¤¯¤ëÆü¸þ¤Ï¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡£¤¹¤°¤Ë½õ¤±Á¥¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£½é¼ç±é¤Ç¼ê¤µ¤°¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ã¤È½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î³§¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¤ÆË«¤á»¦¤·¡£¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¸þ¤Ï20Ç¯10·î¤ËÆ±¶ÉÀ©ºî¤Î¡Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÎø¿Í¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦°ÂÃ£Åí»Ò¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤ÎÄï¡¦¼¡ÃË°ÂÃ£Í¥µ±Ìò¤ÇÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤ÏÆ±¶É¡ÖGTO¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£