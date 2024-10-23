古都を彩る 中国・開封市で菊祭り開幕
19日、河南省開封市の歴史文化テーマパーク、清明上河園で菊の花を鑑賞する観光客。（鄭州＝新華社記者/郝源）
【新華社鄭州10月23日】中国河南省開封市で18日、第42回菊花文化節（菊祭り）が開幕し、「八朝の古都」と呼ばれる同市を菊278万鉢が覆い尽くした。街の至る所にさまざまな形の細工が施された菊の花が飾られ、観光客らが盛んにシャッターを切った。
19日、空から見た河南省開封市の歴史文化テーマパーク、清明上河園。（ドローンから、鄭州＝新華社記者/郝源）
19日、空から見た河南省開封市の歴史文化テーマパーク、清明上河園。（ドローンから、鄭州＝新華社記者/郝源）
19日、空から見た河南省開封市の歴史文化テーマパーク、清明上河園。（ドローンから、鄭州＝新華社記者/郝源）
18日、河南省開封市の歴史文化テーマパーク、清明上河園を散策する観光客。（鄭州＝新華社記者/郝源）
18日、河南省開封市の歴史文化テーマパーク、清明上河園を散策する観光客。（鄭州＝新華社記者/郝源）
19日、河南省開封市の歴史文化テーマパーク、清明上河園で自撮りをする観光客。（鄭州＝新華社記者/郝源）
19日、河南省開封市の歴史文化テーマパーク、清明上河園で菊の花に囲まれて記念撮影をする子ども。（鄭州＝新華社記者/郝源）
19日、河南省開封市の歴史文化テーマパーク、清明上河園で記念撮影をする子ども。（鄭州＝新華社記者/郝源）
18日、河南省開封市の歴史文化テーマパーク、清明上河園で菊の花を撮影する観光客。（鄭州＝新華社記者/郝源）
18日、河南省開封市の歴史文化テーマパーク、清明上河園で写真撮影を楽しむ観光客。（鄭州＝新華社記者/郝源）
18日、河南省開封市の歴史文化テーマパーク、清明上河園に展示された漢服（漢民族の伝統衣装）姿の人形。（鄭州＝新華社記者/郝源）
18日、河南省開封市の歴史文化テーマパーク、清明上河園で展示された菊人形。（鄭州＝新華社記者/郝源）
18日、河南省開封市の歴史文化テーマパーク、清明上河園で展示された菊人形。（鄭州＝新華社記者/郝源）
19日、河南省開封市の歴史文化テーマパーク、清明上河園の一角。（鄭州＝新華社記者/郝源）
18日、空から見た河南省開封市の竜亭風景区。（ドローンから、鄭州＝新華社記者/郝源）
18日、空から見た河南省開封市の竜亭風景区。（ドローンから、鄭州＝新華社記者/郝源）
18日、河南省開封市の竜亭風景区。（鄭州＝新華社記者/郝源）
18日、河南省開封市の竜亭風景区で写真撮影を楽しむ観光客。（鄭州＝新華社記者/郝源）
18日、河南省開封市の竜亭風景区で記念撮影をする観光客。（鄭州＝新華社記者/郝源）