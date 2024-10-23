中国有人宇宙船「神舟１９号」が発射エリアへ 近く打ち上げ

22日、有人宇宙船「神舟19号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征2号F遥19」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

【新華社酒泉10月23日】中国有人宇宙プロジェクト弁公室は、有人宇宙船「神舟19号」を積んだ運搬ロケット「長征2号F遥19」が22日午後、発射エリアへの移動を終えたと発表した。打ち上げ施設と設備の状態は良好で、今後は計画に基づき各種機能の点検や合同試験などを行い、近日中に機会を見て打ち上げるとしている。

中国有人宇宙船「神舟１９号」が発射エリアへ 近く打ち上げ

22日、有人宇宙船「神舟19号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征2号F遥19」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国有人宇宙船「神舟１９号」が発射エリアへ 近く打ち上げ

22日、有人宇宙船「神舟19号」を積み、発射エリアへ移動を始める運搬ロケット「長征2号F遥19」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国有人宇宙船「神舟１９号」が発射エリアへ 近く打ち上げ

22日、有人宇宙船「神舟19号」を積み、発射エリアへ移動を始める運搬ロケット「長征2号F遥19」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国有人宇宙船「神舟１９号」が発射エリアへ 近く打ち上げ

22日、有人宇宙船「神舟19号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征2号F遥19」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国有人宇宙船「神舟１９号」が発射エリアへ 近く打ち上げ

22日、有人宇宙船「神舟19号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征2号F遥19」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国有人宇宙船「神舟１９号」が発射エリアへ 近く打ち上げ

22日、有人宇宙船「神舟19号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征2号F遥19」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国有人宇宙船「神舟１９号」が発射エリアへ 近く打ち上げ

22日、有人宇宙船「神舟19号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征2号F遥19」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国有人宇宙船「神舟１９号」が発射エリアへ 近く打ち上げ

22日、有人宇宙船「神舟19号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征2号F遥19」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国有人宇宙船「神舟１９号」が発射エリアへ 近く打ち上げ

22日、有人宇宙船「神舟19号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征2号F遥19」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）